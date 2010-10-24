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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Рома
Парма - Рома: обзор матча 24 октября 2010
Парма
24.10.2010, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 8 тур
0 : 0
Завершен
Рома
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Рома
+3
Желтая карточка
М. Бриги
Желтая карточка
Ж. Баптиста
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
Сисиньо
Желтая карточка
С. Морроне
Замена
С. Джовинко
️️️️
М. Гобби
Замена
Э. Креспо
️️️️
В. Божинов
Замена
Ж. Баптиста
️️️️
М. Вучинич
Желтая карточка
Г. Палетта
Замена
Ф. Симплисио
️️️️
Ф. Тотти
Желтая карточка
Сисиньо
Желтая карточка
Б. Джемаили
Желтая карточка
М. Гобби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
13
Лука Антонелли
ЛЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
18
Массимо Гобби
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
4
Стефано Морроне
(К)
ПП
86
Валерий Божинов
ЛФ
0
Фернандо Маркес
ЦФ
80
Франческо Валиани
РФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
9
Мирко Вучинич
ЛП
4
Маттео Бриги
ОП
7
Давид Писарро
ЦП
12
Сисиньо
ПП
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Парма
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
6
Анжело
ПП
87
Антонио Кандрева
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Рома
32
Дони
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
2
Гильермо Бурдиссо
ЦЗ
30
Фабио Симплисио
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
4-3-3
83
Миранте
13
Антонелли
6
Лукарелли
29
Палетта
5
Дзаккардо
18
Гобби
21
Джемаили
4
Морроне
86
Божинов
0
Маркес
80
Валиани
4-1-3-2
18
Лобонц
27
Кассетти
4
Жуан
5
Мексес
6
Риисе
4
Бриги
12
Сисиньо
7
Писарро
9
Вучинич
22
Боррьелло
10
Тотти
18
Гобби
21
Джовинко
21
Джовинко
18
Гобби
86
Божинов
9
Креспо
9
Креспо
86
Божинов
10
Тотти
30
Симплисио
30
Симплисио
10
Тотти
12
Сисиньо
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
12
Сисиньо
9
Вучинич
10
Баптиста
10
Баптиста
9
Вучинич
Остались в запасе
Парма
Рома
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
6
Анжело
ПП
87
Антонио Кандрева
ПП
Главный тренер
Паскуале Марино
32
Дони
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
2
Гильермо Бурдиссо
ЦЗ
11
Родриго Таддеи
ПП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
6
Анжело
ПП
87
Антонио Кандрева
ПП
Остались в запасе
32
Дони
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
2
Гильермо Бурдиссо
ЦЗ
11
Родриго Таддеи
ПП
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Парма - Рома
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Эннио Тардини
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:25 (прямая)
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