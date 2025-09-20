Введите ваш ник на сайте
ПСВ – «Аякс»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 1.70

20 сентября 2025 11:13
ПСВ - Аякс
21 сент. 2025, воскресенье 15:30 | Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Обе забьют


21 сентября на «Филипс Стадионе» в Эйндховене состоится главный матч 6-го тура Эредивизи: «ПСВ» примет «Аякс». Встреча топ-клубов голландского футбола традиционно привлекает внимание и может серьeзно повлиять на распределение мест в верхней части таблицы.

«ПСВ»

Эйндховенцы после пяти туров набрали 12 очков и занимают второе место. В предыдущем матче команда одержала яркую победу над НЕК (5:3), вновь показав мощь в атаке. При этом в Лиге чемпионов «ПСВ» уступил «Юниону» (1:3), что выявило проблемы в обороне. В последних пяти матчах в Эредивизи команда забила 12 голов (в среднем 2.40 за игру), но пропустила 10 (2.00). Лучший бомбардир – Рубен ван Боммел (4 гола). Основная сила команды – атакующая линия, но нестабильность защиты остаeтся слабым местом.

«Аякс»

Амстердамский клуб идeт третьим, имея 11 очков после пяти туров. В последнем туре команда обыграла «Зволле» (3:1), но затем уступила «Интеру» в Лиге чемпионов (0:2). В национальном чемпионате «Аякс» не проигрывает семь матчей подряд и всегда забивает. В последних пяти встречах команда оформила 8 мячей (1.60 в среднем) и пропустила 6 (1.20). Лидером атаки является Ваут Вегорст, забивший 3 гола. «Аякс» показывает более сбалансированную игру по сравнению с соперником, но в выездных матчах может действовать менее надeжно.

Факты о командах

«ПСВ»

  • 2-е место, 12 очков после 5 туров
  • Самая результативная атака чемпионата (17 мячей)
  • 12 голов и 10 пропущенных за 5 игр
  • В среднем: 2.40 забито и 2.00 пропущено
  • Ван Боммел – лучший бомбардир (4 гола)

«Аякс»

  • 3-е место, 11 очков после 5 туров
  • Серия из 7 матчей без поражений в Эредивизи
  • 8 голов и 6 пропущенных за 5 игр
  • В среднем: 1.60 забито и 1.20 пропущено
  • Вегорст – лучший бомбардир (3 гола)

Личные встречи
33% (11)
24% (8)
42% (14)
51
Забитых мячей
55
1.55
В среднем за матч
1.67
5:2
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  2:2
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
ПСВ
0 : 2
30.03.2025
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
3 : 2
02.11.2024
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Аякс
1 : 1
03.02.2024
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
5 : 2
29.10.2023
Аякс
Голландия. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
3 : 0
23.04.2023
Аякс
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Аякс
1 : 2
06.11.2022
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 20 тур
ПСВ
1 : 2
23.01.2022
Аякс
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Аякс
5 : 0
24.10.2021
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 24 тур
ПСВ
1 : 1
28.02.2021
Аякс
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Аякс
2 : 2
10.01.2021
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Аякс
1 : 0
02.02.2020
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 7 тур
ПСВ
1 : 1
22.09.2019
Аякс
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Аякс
3 : 1
31.03.2019
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 6 тур
ПСВ
3 : 0
23.09.2018
Аякс
Голландия. Эредивизие, 31 тур
ПСВ
3 : 0
15.04.2018
Аякс
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Аякс
3 : 0
10.12.2017
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 32 тур
ПСВ
1 : 0
23.04.2017
Аякс
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Аякс
1 : 1
18.12.2016
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 28 тур
ПСВ
0 : 2
20.03.2016
Аякс
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Аякс
1 : 2
04.10.2015
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 25 тур
ПСВ
1 : 3
01.03.2015
Аякс
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Аякс
1 : 3
24.08.2014
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Аякс
1 : 0
19.01.2014
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 7 тур
ПСВ
4 : 0
22.09.2013
Аякс
Голландия. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
2 : 3
14.04.2013
Аякс
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Аякс
3 : 1
01.12.2012
ПСВ
Кубок Йохана Кройфа,
ПСВ
4 : 2
05.08.2012
Аякс
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Аякс
2 : 0
25.03.2012
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 6 тур
ПСВ
2 : 2
18.09.2011
Аякс
Голландия. Эредивизие, 25 тур
ПСВ
0 : 0
27.02.2011
Аякс
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Аякс
0 : 0
20.11.2010
ПСВ
Чемпионат Голландии, 27 тур
Аякс
4 : 1
14.03.2010
ПСВ
Чемпионат Голландии, 3 тур
ПСВ
4 : 3
16.08.2009
Аякс
Показать все

Прогноз на матч «ПСВ» – «Аякс»

Матч обещает быть результативным: обе команды активно играют в атаке и допускают ошибки в обороне. «ПСВ» обладает более мощной атакующей линией, но его оборонительные проблемы могут сыграть решающую роль. «Аякс» выглядит стабильнее в защите и способен навязать борьбу даже на выезде. Вероятен сценарий с обменом голами и высоким темпом, где небольшое преимущество будет у хозяев поля.

Рекомендации

  • Обе забьют – коэффициент 1.70
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.65

1.70
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Нидерланды. Эредивизие Аякс ПСВ
