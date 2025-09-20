21 сентября на «Филипс Стадионе» в Эйндховене состоится главный матч 6-го тура Эредивизи: «ПСВ» примет «Аякс». Встреча топ-клубов голландского футбола традиционно привлекает внимание и может серьeзно повлиять на распределение мест в верхней части таблицы.

«ПСВ»

Эйндховенцы после пяти туров набрали 12 очков и занимают второе место. В предыдущем матче команда одержала яркую победу над НЕК (5:3), вновь показав мощь в атаке. При этом в Лиге чемпионов «ПСВ» уступил «Юниону» (1:3), что выявило проблемы в обороне. В последних пяти матчах в Эредивизи команда забила 12 голов (в среднем 2.40 за игру), но пропустила 10 (2.00). Лучший бомбардир – Рубен ван Боммел (4 гола). Основная сила команды – атакующая линия, но нестабильность защиты остаeтся слабым местом.

«Аякс»

Амстердамский клуб идeт третьим, имея 11 очков после пяти туров. В последнем туре команда обыграла «Зволле» (3:1), но затем уступила «Интеру» в Лиге чемпионов (0:2). В национальном чемпионате «Аякс» не проигрывает семь матчей подряд и всегда забивает. В последних пяти встречах команда оформила 8 мячей (1.60 в среднем) и пропустила 6 (1.20). Лидером атаки является Ваут Вегорст, забивший 3 гола. «Аякс» показывает более сбалансированную игру по сравнению с соперником, но в выездных матчах может действовать менее надeжно.

Факты о командах

«ПСВ»

2-е место, 12 очков после 5 туров

Самая результативная атака чемпионата (17 мячей)

12 голов и 10 пропущенных за 5 игр

В среднем: 2.40 забито и 2.00 пропущено

Ван Боммел – лучший бомбардир (4 гола)

«Аякс»

3-е место, 11 очков после 5 туров

Серия из 7 матчей без поражений в Эредивизи

8 голов и 6 пропущенных за 5 игр

В среднем: 1.60 забито и 1.20 пропущено

Вегорст – лучший бомбардир (3 гола)

Прогноз на матч «ПСВ» – «Аякс»

Матч обещает быть результативным: обе команды активно играют в атаке и допускают ошибки в обороне. «ПСВ» обладает более мощной атакующей линией, но его оборонительные проблемы могут сыграть решающую роль. «Аякс» выглядит стабильнее в защите и способен навязать борьбу даже на выезде. Вероятен сценарий с обменом голами и высоким темпом, где небольшое преимущество будет у хозяев поля.

Рекомендации