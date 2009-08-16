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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Аякс
ПСВ - Аякс: обзор матча 16 августа 2009
ПСВ
16.08.2009, воскресенье, 14:30
Чемпионат Голландии, 3 тур
4 : 3
Завершен
Аякс
36'
Б. Джуджак
50'
О. Баккал
54'
Б. Джуджак
74'
О. Баккал
2'
Л. Суарес
39'
Л. Суарес
58'
У. Эмануэльсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Аякс
Желтая карточка
Э. Эно
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Д. Лазович
Замена
Д. Цвитанич
️️️️
Д. Роммедаль
Замена
М. Сулеймани
️️️️
У. Эмануэльсон
ГОЛ! 4:3!
О. Баккал
Пас отдал
С. Манолев
Замена
Д. Куверманс
️️️️
О. Тойвонен
Желтая карточка
И. Афеллай
ГОЛ! 3:3!
У. Эмануэльсон
Пас отдал
Л. Суарес
ГОЛ! 3:2!
Б. Джуджак
Желтая карточка
Т. Атуба
ГОЛ! 2:2!
О. Баккал
Пас отдал
Б. Джуджак
Замена
Ф. Родригес
️️️️
К. Сальсидо
ГОЛ! 1:2!
Л. Суарес
ГОЛ! 1:1!
Б. Джуджак
Желтая карточка
Л. Суарес
16'
Желтая карточка
Д. Де Зеув
Желтая карточка
Б. Джуджак
16'
2'
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
15
Андреас Исакссон
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
11
Ола Тойвонен
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
17
Отман Баккал
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
27
Данко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
29
Тимоти Атуба
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
6
Деми Де Зеув
ЦП
21
Эйонг Эно
ЦП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
11
Деннис Роммедаль
ПП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Мартин Йол
ПСВ
1
Кассио
ВР
19
Ян Кромкамп
ЦЗ
2
Франциско Родригес
ЦЗ
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
0
Данни Куверманс
ЦФ
Аякс
1
Кеннет Вермеер
ВР
23
Олегер
ЦЗ
20
Бруно Силва
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
20
Митчелл Дональд
ОП
14
Исмаил Айссати
ЦП
12
Дарио Цвитанич
ЦФ
2-4-2
15
Исакссон
30
Сальсидо
11
Манолев
10
Джуджак
3
Симонс
17
Баккал
11
Тойвонен
27
Лазович
17
Афеллай
3-5-1
1
Стекеленбург
29
Атуба
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
11
Роммедаль
6
Де Зеув
21
Эно
6
ван дер Хейден
18
Эмануэльсон
9
Суарес
30
Сальсидо
2
Родригес
2
Родригес
30
Сальсидо
27
Лазович
39
Амрабат
39
Амрабат
27
Лазович
11
Тойвонен
0
Куверманс
0
Куверманс
11
Тойвонен
18
Эмануэльсон
10
Сулеймани
10
Сулеймани
18
Эмануэльсон
11
Роммедаль
12
Цвитанич
12
Цвитанич
11
Роммедаль
Остались в запасе
ПСВ
Аякс
19
Ян Кромкамп
ЦЗ
1
Кассио
ВР
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
Главный тренер
Фред Руттен
1
Кеннет Вермеер
ВР
23
Олегер
ЦЗ
20
Бруно Силва
ПЗ
20
Митчелл Дональд
ОП
14
Исмаил Айссати
ЦП
Главный тренер
Мартин Йол
Остались в запасе
19
Ян Кромкамп
ЦЗ
1
Кассио
ВР
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
Остались в запасе
1
Кеннет Вермеер
ВР
23
Олегер
ЦЗ
20
Бруно Силва
ПЗ
20
Митчелл Дональд
ОП
14
Исмаил Айссати
ЦП
Главный тренер
Фред Руттен
Главный тренер
Мартин Йол
Статистика матча ПСВ - Аякс
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Питер Винк
(Нордвейкерхаут)
Стадион:
Филипс
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