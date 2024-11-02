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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - ПСВ
Аякс - ПСВ: обзор матча 02 ноября 2024
Аякс
02.11.2024, суббота, 20:45
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
3 : 2
Завершен
ПСВ
43'
Д. Классен
66'
К. Фитц-Джим
74'
М. Годтс
18'
Л. де Йонг
54'
И. Перишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - ПСВ
Желтая карточка
С. Бергейс
90'
+3
89'
Замена
К. Дриух
️️️️
Р. Фламинго
89'
Замена
А. Обиспо
️️️️
И. Перишич
Замена
Д. Ругани
️️️️
Д. Классен
86'
Замена
С. Бергейс
️️️️
Б. Траоре
86'
81'
Замена
Р. Пепи
️️️️
Г. Тил
76'
Желтая карточка
Р. Карсдорп
ГОЛ! 3:2!
М. Годтс
74'
72'
Замена
Й. Бакайоко
️️️️
Н. Ланг
Замена
К. Тэйлор
️️️️
К. Фитц-Джим
71'
Замена
В. Вегхорст
️️️️
Б. Бробби
71'
Желтая карточка
Б. Бробби
70'
ГОЛ! 2:2!
К. Фитц-Джим
66'
Замена
М. Годтс
️️️️
Ч. Акпом
61'
54'
ГОЛ! 1:2!
И. Перишич
Пас отдал
И. Сайбари
46'
Замена
М. Жуниор
️️️️
М. Дамс
ГОЛ! 1:1!
Д. Классен
Пас отдал
Й. Хато
43'
23'
Желтая карточка
Р. Фламинго
18'
ГОЛ! 0:1!
Л. де Йонг
Пас отдал
Н. Ланг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
(К)
ЦП
28
Киан Фитц-Джим
ЦП
18
Дэви Классен
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
6
Райан Фламинго
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
32
Маттео Дамс
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
20
Гус Тил
АП
26
Люк де Йонг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
ПСВ
24
Ник Шикс
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
21
Айзек Бабади
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
4-2-2-2
22
Пасвер
15
Бас
6
Шутало
21
Хато
2
Ренш
14
Хендерсон
28
Фитц-Джим
18
Классен
11
Траоре
29
Акпом
9
Бробби
4-2-3-1
44
Бенитес
2
Карсдорп
21
Боскальи
32
Дамс
6
Фламинго
34
Сайбари
70
Ланг
10
Тилльман
20
Тил
5
Перишич
26
де Йонг
18
Классен
24
Ругани
24
Ругани
18
Классен
28
Фитц-Джим
24
Тэйлор
24
Тэйлор
28
Фитц-Джим
11
Траоре
23
Бергейс
23
Бергейс
11
Траоре
29
Акпом
22
Годтс
22
Годтс
29
Акпом
9
Бробби
9
Вегхорст
9
Вегхорст
9
Бробби
32
Дамс
17
Жуниор
17
Жуниор
32
Дамс
5
Перишич
4
Обиспо
4
Обиспо
5
Перишич
6
Фламинго
24
Дриух
24
Дриух
6
Фламинго
70
Ланг
11
Бакайоко
11
Бакайоко
70
Ланг
20
Тил
9
Пепи
9
Пепи
20
Тил
Остались в запасе
Аякс
ПСВ
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
24
Ник Шикс
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
21
Айзек Бабади
АП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
Остались в запасе
24
Ник Шикс
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
21
Айзек Бабади
АП
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Аякс - ПСВ
2
2
Всего ударов по воротам
21
12
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
9
14
Офсайды
0
1
Количество передач
464
528
Сейвы
2
5
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
2.02
1.08
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 1
29.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 1
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
АЗ Алкмаар
- : -
05.12.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
4 : 0
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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