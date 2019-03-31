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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - ПСВ
Аякс - ПСВ: обзор матча 31 марта 2019
Аякс
31.03.2019, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 27 тур
3 : 1
Завершен
ПСВ
21'
Д. Швааб (АГ)
72'
Д. Тадич (П)
90+6'
Д. Нерес
58'
Л. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - ПСВ
Желтая карточка
Д. Нерес
90'
+7
ГОЛ! 3:1!
Д. Нерес
Пас отдал
Н. Тальяфико
90'
+6
Желтая карточка
А. Онана
90'
+2
73'
Желтая карточка
Д. Мален
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Тадич
72'
Желтая карточка
Н. Тальяфико
68'
58'
ГОЛ! 1:1!
Л. де Йонг
Пас отдал
Анхелиньо
Красная карточка
Н. Мазрауи
57'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Швааб
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
6
Донни ван де Бек
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
20
Йоррит Хендрикс
ОП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Аякс
31
Константинос Лампру
ВР
14
Бруну Варела
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
ПСВ
89
Элой Ром
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
14
Дониелл Мален
ЦФ
4-4-2
24
Онана
3
Тальяфико
17
Блинд
4
де Лигт
3
Мазрауи
6
ван де Бек
22
Зиеш
20
Шоне
21
де Йонг
10
Тадич
7
Нерес
3-2-1-3
41
Зут
24
Виргевер
5
Швааб
17
Анхелиньо
13
Росарио
20
Хендрикс
24
Дюмфрис
26
де Йонг
34
Бергвейн
11
Лосано
Остались в запасе
Аякс
ПСВ
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
52
Закария Лабиад
АП
31
Константинос Лампру
ВР
14
Бруну Варела
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
89
Элой Ром
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
52
Закария Лабиад
АП
31
Константинос Лампру
ВР
14
Бруну Варела
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Остались в запасе
89
Элой Ром
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Аякс - ПСВ
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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