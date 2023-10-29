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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Аякс
ПСВ - Аякс: обзор матча 29 октября 2023
ПСВ
29.10.2023, воскресенье, 16:30
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
5 : 2
Завершен
Аякс
20'
И. Лосано
49'
Л. де Йонг
52'
И. Сайбари
60'
И. Лосано
72'
И. Лосано
10'
Б. ван ден Бомен
40'
Б. Бробби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Аякс
Желтая карточка
И. Сайбари
90'
Замена
А. Бабади
️️️️
И. Лосано
90'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Й. Бакайоко
83'
Замена
Р. Пепи
️️️️
Л. де Йонг
83'
75'
Замена
С. Фос
️️️️
Б. ван ден Бомен
75'
Замена
А. Салах-Эддин
️️️️
Г. Авила
ГОЛ! 5:2!
И. Лосано
72'
64'
Замена
М. Годтс
️️️️
С. Бергейс
62'
Желтая карточка
С. Бергвейн
ГОЛ! 4:2!
И. Лосано
Пас отдал
Й. Бакайоко
60'
ГОЛ! 3:2!
И. Сайбари
Пас отдал
Л. де Йонг
52'
ГОЛ! 2:2!
Л. де Йонг
49'
Замена
Г. Тил
️️️️
М. Тилльман
46'
Замена
И. Сайбари
️️️️
Д. Верман
46'
40'
ГОЛ! 1:2!
Б. Бробби
Пас отдал
С. Бергвейн
ГОЛ! 1:1!
И. Лосано
Пас отдал
О. Боскальи
20'
13'
Желтая карточка
Й. Хато
10'
ГОЛ! 0:1!
Б. ван ден Бомен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
11
Ирвинг Лосано
ПВ
26
Люк де Йонг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Аякс
1
Диант Рамай
ВР
6
Йосип Шутало
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
(К)
ЛВ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
11
Айзек Бабади
АП
20
Гус Тил
АП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Аякс
51
Чарли Сетфорд
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
47
Тристан Гуджер
ЦЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
55
Силвано Фос
ОП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
34
Джейдон Банел
ЦФ
42
Ар'жани Марта
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
4-2-3-1
44
Бенитес
4
Тезе
5
Рамальо
21
Боскальи
8
Дест
22
Схаутен
25
Верман
11
Бакайоко
10
Тилльман
11
Лосано
26
де Йонг
4-3-2-1
1
Рамай
3
Гаеи
13
Авила
21
Хато
6
Шутало
24
Тэйлор
23
Бергейс
8
ван ден Бомен
14
Хлинссон
34
Бергвейн
9
Бробби
25
Верман
34
Сайбари
34
Сайбари
25
Верман
11
Лосано
11
Бабади
11
Бабади
11
Лосано
10
Тилльман
20
Тил
20
Тил
10
Тилльман
26
де Йонг
9
Пепи
9
Пепи
26
де Йонг
11
Бакайоко
11
Вертессен
11
Вертессен
11
Бакайоко
13
Авила
5
Салах-Эддин
5
Салах-Эддин
13
Авила
8
ван ден Бомен
55
Фос
55
Фос
8
ван ден Бомен
23
Бергейс
22
Годтс
22
Годтс
23
Бергейс
Остались в запасе
ПСВ
Аякс
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
Главный тренер
Петер Бош
51
Чарли Сетфорд
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
18
Яков Медич
ЦЗ
47
Тристан Гуджер
ЦЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
34
Джейдон Банел
ЦФ
42
Ар'жани Марта
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
Остались в запасе
51
Чарли Сетфорд
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
18
Яков Медич
ЦЗ
47
Тристан Гуджер
ЦЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
34
Джейдон Банел
ЦФ
42
Ар'жани Марта
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча ПСВ - Аякс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Филипс
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