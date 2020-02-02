Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - ПСВ
Аякс - ПСВ: обзор матча 02 февраля 2020
Аякс
02.02.2020, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 21 тур
1 : 0
Завершен
ПСВ
35'
К. Промес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - ПСВ
Желтая карточка
Д. Тадич
47'
ГОЛ! 1:0!
К. Промес
35'
6'
Желтая карточка
Д. Швааб
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
6
Карел Эйтинг
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
ПСВ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
77
Брума
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
20
Йоррит Хендрикс
ОП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
Главный тренер
Марк ван Боммел
Аякс
14
Бруну Варела
ВР
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
ПСВ
87
Роббин Рюйтер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
30
Райан Томас
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
4-1-2-2-1
24
Онана
3
Тальяфико
6
Мартинес
34
Велтман
8
Дест
6
Эйтинг
6
ван де Бек
8
Гравенберх
10
Тадич
10
Промес
8
Бабел
3-2-2-2
21
Боскальи
24
Виргевер
5
Швааб
13
Росарио
20
Хендрикс
24
Дюмфрис
52
Ихаттарен
18
Гакпо
77
Брума
Остались в запасе
Аякс
ПСВ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
4
Эдсон Альварес
ОП
14
Бруну Варела
ВР
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
20
Рицу Доан
ПВ
87
Роббин Рюйтер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
30
Райан Томас
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Остались в запасе
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
4
Эдсон Альварес
ОП
14
Бруну Варела
ВР
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Остались в запасе
20
Рицу Доан
ПВ
87
Роббин Рюйтер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
30
Райан Томас
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Марк ван Боммел
Статистика матча Аякс - ПСВ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Новости команд
Все
Аякс
ПСВ
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+