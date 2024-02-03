Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - ПСВ
Аякс - ПСВ: обзор матча 03 февраля 2024
Аякс
03.02.2024, суббота, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
1 : 1
Завершен
ПСВ
19'
С. Бергейс
34'
Л. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - ПСВ
89'
Замена
А. Обиспо
️️️️
С. Дест
85'
Замена
А. Бабади
️️️️
М. Жуниор
Замена
А. Гаеи
️️️️
Т. Гуджер
80'
77'
Желтая карточка
И. Лосано
76'
Желтая карточка
А. Рамальо
75'
Замена
П. ван Анхолт
️️️️
Й. Схаутен
Замена
Б. Тахирович
️️️️
С. Бергейс
74'
72'
Желтая карточка
Й. Схаутен
34'
ГОЛ! 1:1!
Л. де Йонг
Пас отдал
И. Сайбари
Замена
Б. Соса
️️️️
Д. Ренш
28'
Желтая карточка
Й. Хато
26'
ГОЛ! 1:0!
С. Бергейс
Пас отдал
Б. Бробби
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Диант Рамай
ВР
47
Тристан Гуджер
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
(К)
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
42
Ар'жани Марта
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
34
Джейдон Банел
ЛВ
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
11
Айзек Бабади
АП
9
Jesper Uneken
ЦФ
4-3-2-1
1
Рамай
47
Гуджер
6
Шутало
2
Ренш
21
Хато
14
Хендерсон
24
Тэйлор
23
Бергейс
34
Бергвейн
14
Хлинссон
9
Бробби
3-2-2-2-1
44
Бенитес
4
Тезе
5
Рамальо
21
Боскальи
8
Дест
17
Жуниор
22
Схаутен
34
Сайбари
11
Бакайоко
11
Лосано
26
де Йонг
2
Ренш
3
Соса
3
Соса
2
Ренш
47
Гуджер
3
Гаеи
3
Гаеи
47
Гуджер
23
Бергейс
4
Тахирович
4
Тахирович
23
Бергейс
22
Схаутен
15
ван Анхолт
15
ван Анхолт
22
Схаутен
8
Дест
4
Обиспо
4
Обиспо
8
Дест
17
Жуниор
11
Бабади
11
Бабади
17
Жуниор
Остались в запасе
Аякс
ПСВ
1
Джей Гортер
ВР
28
Херонимо Рульи
ВР
42
Ар'жани Марта
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
9
Карлуш Форбш
ЛВ
34
Джейдон Банел
ЛВ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
9
Jesper Uneken
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
28
Херонимо Рульи
ВР
42
Ар'жани Марта
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
9
Карлуш Форбш
ЛВ
34
Джейдон Банел
ЛВ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
9
Jesper Uneken
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Аякс - ПСВ
1
3
Всего ударов по воротам
13
18
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
5
Нарушения
8
14
Офсайды
3
3
Количество передач
439
456
Сейвы
4
3
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
2
9
xG (ожидаемые голы)
1.15
1.07
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Новости команд
Все
Аякс
ПСВ
«Аякс» – «Тун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:42
Лига Конференций: шансы «Аякса» и «Туна» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Моуринью – об игроке «Реала»: «Забил фантастический гол, переломил ход матча»
25 ноября
1
Комментарий Моуринью после разгрома ПСВ
25 ноября
Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов для французских футболистов
25 ноября
1
«Аякс» – «Тун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:42
Лига Конференций: шансы «Аякса» и «Туна» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Моуринью – об игроке «Реала»: «Забил фантастический гол, переломил ход матча»
25 ноября
1
Комментарий Моуринью после разгрома ПСВ
25 ноября
Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов для французских футболистов
25 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» разнес ПСВ, проиграв первый тайм – 5:1!
25 ноября
2
Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
25 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+