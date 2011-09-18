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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Аякс
ПСВ - Аякс: обзор матча 18 сентября 2011
ПСВ
18.09.2011, воскресенье, 14:30
Голландия. Эредивизие, 6 тур
2 : 2
Завершен
Аякс
3'
Т. Матавж
55'
Д. Вейналдум (П)
45+5'
К. Сигторссон
79'
Д. Булыкин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Аякс
Замена
З. Лабиад
️️️️
Д. Ленс
ГОЛ! 2:2!
Д. Булыкин
Пас отдал
Г. ван дер Вил
Желтая карточка
Т. Янссен
Желтая карточка
Д. Вейналдум
Замена
Д. Блинд
️️️️
В. Анита
Замена
Д. Булыкин
️️️️
К. Сигторссон
Желтая карточка
Я. Вертонген
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Вейналдум
Желтая карточка
Э. Эно
+5
ГОЛ! 1:1!
К. Сигторссон
Замена
Х. Сину
️️️️
П. Тытонь
Травма
П. Тытонь
18'
Замена
Э. Эно
️️️️
Н. Бойлесен
17'
Травма
Н. Бойлесен
ГОЛ! 1:0!
Т. Матавж
Пас отдал
Э. Питерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
11
Станислав Манолев
ЛЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЛП
8
Кевин Строотман
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
11
Ола Тойвонен
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Аякс
1
Кеннет Вермеер
ВР
20
Николай Бойлесен
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
6
Сим Де Йонг
ЛП
30
Колбейнн Сигторссон
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
16
Тео Янссен
ПП
9
Грегори ван дер Вил
ПП
11
Дерк Бурригтер
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
ПСВ
33
Халид Сину
ВР
16
Майкел Веркулен
ЦЗ
28
Абель Тамата
ЦЗ
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
24
Орландо Энгелаар
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
13
Андре Ойер
ЦЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
21
Эйонг Эно
ЦП
9
Джоди Лукоки
ЦФ
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
4-3-3
22
Тытонь
11
Манолев
4
Дерейк
6
Марсело
33
Питерс
17
Ленс
8
Строотман
23
Вейналдум
11
Тойвонен
9
Матавж
10
Мертенс
3-5-1-1
1
Вермеер
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
20
Бойлесен
9
ван дер Вил
16
Янссен
30
Сигторссон
6
Анита
6
Де Йонг
24
Эриксен
11
Бурригтер
17
Ленс
52
Лабиад
52
Лабиад
17
Ленс
22
Тытонь
33
Сину
33
Сину
22
Тытонь
6
Анита
17
Блинд
17
Блинд
6
Анита
20
Бойлесен
21
Эно
21
Эно
20
Бойлесен
30
Сигторссон
23
Булыкин
23
Булыкин
30
Сигторссон
Остались в запасе
ПСВ
Аякс
16
Майкел Веркулен
ЦЗ
28
Абель Тамата
ЦЗ
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
24
Орландо Энгелаар
ЦП
Главный тренер
Фред Руттен
24
Яспер Силлессен
ВР
13
Андре Ойер
ЦЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
9
Джоди Лукоки
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Остались в запасе
16
Майкел Веркулен
ЦЗ
28
Абель Тамата
ЦЗ
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
24
Орландо Энгелаар
ЦП
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
13
Андре Ойер
ЦЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
9
Джоди Лукоки
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Главный тренер
Франк де Бур
Статистика матча ПСВ - Аякс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Филипс
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 14:25 (прямая)
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