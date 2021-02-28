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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Аякс
ПСВ - Аякс: обзор матча 28 февраля 2021
ПСВ
28.02.2021, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 24 тур
1 : 1
Завершен
Аякс
39'
Э. Захави
90+2'
Д. Тадич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Аякс
Желтая карточка
Д. Тезе
90'
+4
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Тадич
Желтая карточка
Д. Дюмфрис
90'
+1
Желтая карточка
Д. Мален
89'
Желтая карточка
Э. Захави
87'
79'
Замена
Б. Бробби
️️️️
Р. Гравенберх
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Р. Томас
76'
Замена
Э. Гутьеррес
️️️️
П. Росарио
72'
57'
Замена
Д. Нерес
️️️️
Антони
57'
Замена
М. Кудус
️️️️
Э. Альварес
Желтая карточка
О. Боскальи
54'
46'
Замена
П. Схюрс
️️️️
Д. Ренш
ГОЛ! 1:0!
Э. Захави
39'
38'
Желтая карточка
Э. Альварес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
30
Райан Томас
ЦП
27
Марио Гетце
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
14
Дониелл Мален
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Антони
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
ПСВ
26
Максим Делань
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Аякс
37
Кьел Шерпен
ВР
16
Калвин Ратси
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
23
Кинтен Тимбер
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
7
Давид Нерес
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
4-1-2-1-2
38
Мвого
30
Макс
24
Виргевер
21
Боскальи
4
Тезе
13
Росарио
30
Томас
24
Дюмфрис
27
Гетце
7
Захави
14
Мален
4-1-1-3-1
1
Стекеленбург
2
Ренш
12
Тимбер
6
Мартинес
17
Блинд
4
Альварес
8
Гравенберх
7
Антони
18
Классен
10
Тадич
22
Аллер
30
Томас
11
Вертессен
11
Вертессен
30
Томас
13
Росарио
35
Гутьеррес
35
Гутьеррес
13
Росарио
4
Альварес
20
Кудус
20
Кудус
4
Альварес
8
Гравенберх
9
Бробби
9
Бробби
8
Гравенберх
7
Антони
7
Нерес
7
Нерес
7
Антони
2
Ренш
4
Схюрс
4
Схюрс
2
Ренш
Остались в запасе
ПСВ
Аякс
26
Максим Делань
ВР
29
Адриан Файн
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
1
Ларс Уннершталь
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
11
Уссама Идрисси
ЛВ
23
Кинтен Тимбер
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
37
Кьел Шерпен
ВР
16
Калвин Ратси
ВР
2
Шон Клайбер
ПЗ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
29
Адриан Файн
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
1
Ларс Уннершталь
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Остались в запасе
11
Уссама Идрисси
ЛВ
23
Кинтен Тимбер
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
37
Кьел Шерпен
ВР
16
Калвин Ратси
ВР
2
Шон Клайбер
ПЗ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча ПСВ - Аякс
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
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