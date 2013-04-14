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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Аякс
ПСВ - Аякс: обзор матча 14 апреля 2013
ПСВ
14.04.2013, воскресенье, 18:30
Голландия. Эредивизие, 30 тур
2 : 3
Завершен
Аякс
43'
Д. Ленс
69'
Д. Ленс
33'
К. Сигторссон
52'
К. Эриксен
77'
Д. Бурригтер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Аякс
86'
Замена
Д. Хусен
️️️️
К. Сигторссон
Замена
М. Депай
️️️️
Т. Дерейк
80'
77'
ГОЛ! 2:3!
Д. Бурригтер
Пас отдал
К. Эриксен
75'
Замена
Д. Бурригтер
️️️️
К. Поульсен
Замена
Э. Питерс
️️️️
Й. Виллемс
73'
70'
Замена
Р. Бабел
️️️️
В. Фишер
ГОЛ! 2:2!
Д. Ленс
69'
Замена
Т. Матавж
️️️️
Д. Вейналдум
66'
52'
ГОЛ! 1:2!
К. Эриксен
Пас отдал
Д. Блинд
ГОЛ! 1:1!
Д. Ленс
Пас отдал
К. Строотман
43'
41'
Желтая карточка
В. Фишер
33'
ГОЛ! 0:1!
К. Сигторссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
24
Бой Ватерман
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ПЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
6
Марк ван Боммел
(К)
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
17
Джермейн Ленс
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ПЗ
7
Виктор Фишер
ЛВ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
6
Сим Де Йонг
(К)
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
20
Лассе Шоне
ПВ
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
ПСВ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
24
Орландо Энгелаар
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Аякс
12
Чиел Крамер
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
9
Дэнни Хусен
ЦФ
11
Дерк Бурригтер
ЦФ
4-3-1-2
24
Ватерман
15
Виллемс
4
Дерейк
6
Марсело
13
Хатчинсон
11
Тойвонен
8
Строотман
6
ван Боммел
23
Вейналдум
17
Ленс
10
Мертенс
4-2-3-1
24
Силлессен
16
ван Рейн
23
Алдервейрелд
4
Мойсандер
17
Блинд
29
Поульсен
6
Де Йонг
20
Шоне
24
Эриксен
7
Фишер
30
Сигторссон
15
Виллемс
33
Питерс
33
Питерс
15
Виллемс
4
Дерейк
10
Депай
10
Депай
4
Дерейк
23
Вейналдум
9
Матавж
9
Матавж
23
Вейналдум
7
Фишер
8
Бабел
8
Бабел
7
Фишер
30
Сигторссон
9
Хусен
9
Хусен
30
Сигторссон
29
Поульсен
11
Бурригтер
11
Бурригтер
29
Поульсен
Остались в запасе
ПСВ
Аякс
22
Пжемислав Тытонь
ВР
25
Занка
ЦЗ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
24
Орландо Энгелаар
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
12
Чиел Крамер
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
Главный тренер
Франк де Бур
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
25
Занка
ЦЗ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
24
Орландо Энгелаар
ЦП
Остались в запасе
12
Чиел Крамер
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Франк де Бур
Статистика матча ПСВ - Аякс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Филипс
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