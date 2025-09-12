Введите ваш ник на сайте
«Ньюкасл» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки на матч 13 сентября 2025 с коэффициентом 1.83

12 сентября 2025 9:45
Ньюкасл - Вулверхэмптон
13 сент. 2025, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.83
Победа «Ньюкасла»
Сделать ставку

13 сентября на «Сент-Джеймс Парк» в матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» примет «Вулверхэмптон». Обе команды переживают кризис: у хозяев – затянувшаяся серия без побед, у гостей – худший старт в чемпионате. Этот матч станет шансом для одной из сторон прервать неудачную серию и набрать важные очки в борьбе за выживание.

«Ньюкасл»

Команда подходит к встрече с двумя очками после трeх туров и 17-й позицией в таблице. «Ньюкасл» не побеждает в 9 матчах подряд, что отражает общую нестабильность. В последнем туре была зафиксирована нулевая ничья с «Лидсом», а до этого команда проиграла «Ливерпулю» 2:3, несмотря на боевую игру. В атаке «Ньюкасл» забивает 0.80 гола в среднем за 5 последних матчей, в обороне – допускает 1.40 гола за игру. Бруно Гимараэс с одним мячом остаeтся самым результативным игроком команды в текущем розыгрыше. Основной проблемой остаeтся реализация моментов и недостаток креативности в заключительной трети поля.

«Вулверхэмптон»

Гости занимают последнее, 20-е место с нулeм в графе очков. Все три стартовых матча проиграны: 0:4 от «Манчестер Сити», 0:1 от «Борнмута» и 2:3 от «Эвертона». При этом команда сумела одержать волевую победу в Кубке лиги над «Вест Хэмом» (3:2), что может добавить уверенности. Средние показатели – 1.00 гола за матч и 2.20 пропущенных. За результативность в атаке отвечает Родригу Гомеш, оформивший 2 мяча в трeх матчах. Однако нестабильная защита и частые ошибки в центре обороны сводят на нет усилия нападения. «Вулверхэмптон» пропускает в 13 матчах подряд.

Факты о командах

«Ньюкасл»

  • 2 очка после 3 туров, 17-е место
  • 9 матчей подряд без побед
  • В среднем 0.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 матчей)
  • Не выигрывает в 5 матчах Премьер-лиги подряд

«Вулверхэмптон»

  • 0 очков после 3 туров, 20-е место
  • 3 поражения подряд в Премьер-лиге
  • В среднем 1.00 забито, 2.20 пропущено (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 13 матчах подряд

Личные встречи
43% (9)
43% (9)
14% (3)
33
Забитых мячей
21
1.57
В среднем за матч
1
4:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Ньюкасл
3 : 0
15.01.2025
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Вулверхэмптон
1 : 2
15.09.2024
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Ньюкасл
3 : 0
02.03.2024
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Вулверхэмптон
2 : 2
28.10.2023
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Ньюкасл
2 : 1
12.03.2023
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
28.08.2022
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Ньюкасл
1 : 0
08.04.2022
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
02.10.2021
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Ньюкасл
1 : 1
27.02.2021
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
25.10.2020
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
11.01.2020
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ньюкасл
1 : 1
27.10.2019
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
11.02.2019
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Ньюкасл
1 : 2
09.12.2018
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Вулверхэмптон
0 : 1
11.02.2017
Ньюкасл
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
Ньюкасл
2 : 0
20.09.2016
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ньюкасл
0 : 2
17.09.2016
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Ньюкасл
2 : 2
25.02.2012
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Вулверхэмптон
1 : 2
01.10.2011
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Ньюкасл
4 : 1
02.04.2011
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
28.08.2010
Ньюкасл
Показать все

Прогноз на матч

«Ньюкасл» не демонстрирует уверенной игры, но на фоне провального старта «Вулверхэмптона» выглядит более организованной командой. Домашний стадион и необходимость прервать серию без побед станут дополнительной мотивацией. Ожидается, что хозяева воспользуются слабой обороной гостей и забьют хотя бы один мяч. Однако и «Вулверхэмптон» способен огрызнуться – атака у команды не безнадежна.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ньюкасла» – коэффициент 1.83
  • Обе забьют – коэффициент 1.90

1.83
Победа «Ньюкасла»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон Ньюкасл
