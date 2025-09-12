13 сентября на «Сент-Джеймс Парк» в матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» примет «Вулверхэмптон». Обе команды переживают кризис: у хозяев – затянувшаяся серия без побед, у гостей – худший старт в чемпионате. Этот матч станет шансом для одной из сторон прервать неудачную серию и набрать важные очки в борьбе за выживание.

«Ньюкасл»

Команда подходит к встрече с двумя очками после трeх туров и 17-й позицией в таблице. «Ньюкасл» не побеждает в 9 матчах подряд, что отражает общую нестабильность. В последнем туре была зафиксирована нулевая ничья с «Лидсом», а до этого команда проиграла «Ливерпулю» 2:3, несмотря на боевую игру. В атаке «Ньюкасл» забивает 0.80 гола в среднем за 5 последних матчей, в обороне – допускает 1.40 гола за игру. Бруно Гимараэс с одним мячом остаeтся самым результативным игроком команды в текущем розыгрыше. Основной проблемой остаeтся реализация моментов и недостаток креативности в заключительной трети поля.

«Вулверхэмптон»

Гости занимают последнее, 20-е место с нулeм в графе очков. Все три стартовых матча проиграны: 0:4 от «Манчестер Сити», 0:1 от «Борнмута» и 2:3 от «Эвертона». При этом команда сумела одержать волевую победу в Кубке лиги над «Вест Хэмом» (3:2), что может добавить уверенности. Средние показатели – 1.00 гола за матч и 2.20 пропущенных. За результативность в атаке отвечает Родригу Гомеш, оформивший 2 мяча в трeх матчах. Однако нестабильная защита и частые ошибки в центре обороны сводят на нет усилия нападения. «Вулверхэмптон» пропускает в 13 матчах подряд.

Факты о командах

«Ньюкасл»

2 очка после 3 туров, 17-е место

9 матчей подряд без побед

В среднем 0.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 матчей)

Не выигрывает в 5 матчах Премьер-лиги подряд

«Вулверхэмптон»

0 очков после 3 туров, 20-е место

3 поражения подряд в Премьер-лиге

В среднем 1.00 забито, 2.20 пропущено (последние 5 матчей)

Пропускает в 13 матчах подряд

Прогноз на матч

«Ньюкасл» не демонстрирует уверенной игры, но на фоне провального старта «Вулверхэмптона» выглядит более организованной командой. Домашний стадион и необходимость прервать серию без побед станут дополнительной мотивацией. Ожидается, что хозяева воспользуются слабой обороной гостей и забьют хотя бы один мяч. Однако и «Вулверхэмптон» способен огрызнуться – атака у команды не безнадежна.

Рекомендованные ставки