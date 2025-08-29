30 августа на «Молинью» состоится встреча третьего тура английской Премьер-лиги, где «Вулверхэмптон» примет «Эвертон». Обе команды стартовали по-разному: хозяева всe ещe ищут уверенность в игре, тогда как гости смогли одержать важную победу в последнем туре и подходят к матчу с положительным настроем.

«Вулверхэмптон»

Хозяева остаются без побед в чемпионате уже шесть матчей подряд. После поражений от «Манчестер Сити» (0:4) и «Борнмута» (0:1) команда выиграла лишь в Кубке лиги у «Вест Хэма» (3:2), что несколько улучшило атмосферу, но не решило проблем в Премьер-лиге. В последних пяти матчах «волки» забили всего четыре гола при десяти пропущенных, демонстрируя серьeзные трудности в обороне. В среднем команда пропускает по два мяча за игру, а забивает менее одного. Домашний фактор может помочь, однако без повышения эффективности в атаке рассчитывать на три очка будет сложно.

«Эвертон»

Гости начали сезон с минимального поражения от «Лидса», но в следующем туре уверенно справились с «Брайтоном» (2:0), показав сбалансированный футбол. В последних пяти встречах команда забила четыре раза и пропустила всего три гола, что отражает стабильность в обороне. Средний показатель пропущенных – 0.6 мяча за игру – один из лучших в нынешнем старте турнира. В атаке «ириски» не отличаются высокой результативностью (0.8 гола за матч), однако грамотная игра в защите компенсирует недостаток голов. Это делает «Эвертон» фаворитом на фоне нестабильности соперника.

Факты о командах

«Вулверхэмптон»

Не выигрывает в 6 последних матчах Премьер-лиги

Пропускает в 12 последних играх подряд

Средний показатель результативности – 0.80 гола за игру

В среднем пропускает 2.00 мяча за матч

«Эвертон»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей Премьер-лиги

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру

Забивает в среднем 0.80 гола за матч

Победа над «Брайтоном» 2:0 в последнем туре

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Эвертон»

Форма хозяев вызывает серьeзные сомнения: команда продолжает допускать ошибки в обороне и редко радует результативными атаками. «Эвертон», напротив, показывает уверенную оборону и способен сдержать атакующие порывы соперника. Ожидается вязкая игра с небольшим количеством моментов. Вероятнее всего, ключевым станет один забитый мяч, а выше шансы на успех именно у гостей.

