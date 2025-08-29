Введите ваш ник на сайте
«Вулверхэмптон» – «Эвертон»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 2.40

29 августа 2025 11:32
Вулверхэмптон - Эвертон
30 авг. 2025, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
2.40
Победа «Эвертона»
Сделать ставку

30 августа на «Молинью» состоится встреча третьего тура английской Премьер-лиги, где «Вулверхэмптон» примет «Эвертон». Обе команды стартовали по-разному: хозяева всe ещe ищут уверенность в игре, тогда как гости смогли одержать важную победу в последнем туре и подходят к матчу с положительным настроем.

«Вулверхэмптон»

Хозяева остаются без побед в чемпионате уже шесть матчей подряд. После поражений от «Манчестер Сити» (0:4) и «Борнмута» (0:1) команда выиграла лишь в Кубке лиги у «Вест Хэма» (3:2), что несколько улучшило атмосферу, но не решило проблем в Премьер-лиге. В последних пяти матчах «волки» забили всего четыре гола при десяти пропущенных, демонстрируя серьeзные трудности в обороне. В среднем команда пропускает по два мяча за игру, а забивает менее одного. Домашний фактор может помочь, однако без повышения эффективности в атаке рассчитывать на три очка будет сложно.

«Эвертон»

Гости начали сезон с минимального поражения от «Лидса», но в следующем туре уверенно справились с «Брайтоном» (2:0), показав сбалансированный футбол. В последних пяти встречах команда забила четыре раза и пропустила всего три гола, что отражает стабильность в обороне. Средний показатель пропущенных – 0.6 мяча за игру – один из лучших в нынешнем старте турнира. В атаке «ириски» не отличаются высокой результативностью (0.8 гола за матч), однако грамотная игра в защите компенсирует недостаток голов. Это делает «Эвертон» фаворитом на фоне нестабильности соперника.

Факты о командах

«Вулверхэмптон»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах Премьер-лиги
  • Пропускает в 12 последних играх подряд
  • Средний показатель результативности – 0.80 гола за игру
  • В среднем пропускает 2.00 мяча за матч

«Эвертон»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей Премьер-лиги
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру
  • Забивает в среднем 0.80 гола за матч
  • Победа над «Брайтоном» 2:0 в последнем туре

Личные встречи
35% (7)
35% (7)
30% (6)
25
Забитых мячей
24
1.25
В среднем за матч
1.2
3:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
08.03.2025
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Эвертон
4 : 0
04.12.2024
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
30.12.2023
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Эвертон
0 : 1
26.08.2023
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.05.2023
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Эвертон
1 : 2
26.12.2022
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Эвертон
0 : 1
13.03.2022
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
01.11.2021
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Эвертон
1 : 0
19.05.2021
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вулверхэмптон
1 : 2
12.01.2021
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
12.07.2020
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Эвертон
3 : 2
01.09.2019
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Эвертон
1 : 3
02.02.2019
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Вулверхэмптон
2 : 2
11.08.2018
Эвертон
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
06.05.2012
Эвертон
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Эвертон
2 : 1
19.11.2011
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Вулверхэмптон
0 : 3
09.04.2011
Эвертон
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Эвертон
1 : 1
21.08.2010
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
27.03.2010
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Эвертон
1 : 1
17.10.2009
Вулверхэмптон
Показать все

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Эвертон»

Форма хозяев вызывает серьeзные сомнения: команда продолжает допускать ошибки в обороне и редко радует результативными атаками. «Эвертон», напротив, показывает уверенную оборону и способен сдержать атакующие порывы соперника. Ожидается вязкая игра с небольшим количеством моментов. Вероятнее всего, ключевым станет один забитый мяч, а выше шансы на успех именно у гостей.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Эвертона» – коэффициент 2.40
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
  • Обе не забьют – коэффициент 1.80

2.40
Победа «Эвертона»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Эвертон Вулверхэмптон
