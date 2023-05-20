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АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Эвертон
Вулверхэмптон - Эвертон: обзор матча 20 мая 2023
Вулверхэмптон
20.05.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 1
Завершен
Эвертон
34'
Х. Хванг
90+10'
Й. Мина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Эвертон
90'
+10
ГОЛ! 1:1!
Й. Мина
90'
Желтая карточка
Д. Гарнер
Замена
М. Кунья
️️️️
А. Траоре
88'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Р. Невеш
88'
82'
Замена
М. Холгейт
️️️️
И. Гуйе
82'
Замена
Н. Мопе
️️️️
А. Онана
Замена
М. Лемина
️️️️
Х. Хванг
74'
Замена
Д. Коста
️️️️
Д. Поденсе
70'
Замена
М. Нуньес
️️️️
П. Сарабия
70'
Желтая карточка
Р. Невеш
66'
Желтая карточка
Н. Семеду
51'
Желтая карточка
К. Доусон
45'
+5
45'
+2
Замена
Д. Грей
️️️️
Д. Калверт-Льюин
ГОЛ! 1:0!
Х. Хванг
34'
29'
Замена
М. Кин
️️️️
Н. Паттерсон
Желтая карточка
А. Траоре
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
24
Тоти
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
24
Адама Траоре
ПВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
22
Йерри Мина
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
24
Амаду Онана
ОП
37
Джеймс Гарнер
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
12
Бубакар Траоре
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Эвертон
22
Эндрю Лонерган
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Рис Уэлч
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
11
Нил Мопе
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
4-1-1-2-2
25
Бентли
24
Тоти
22
Коллинс
15
Доусон
27
Семеду
8
Невеш
35
Гомес
7
Сарабия
24
Траоре
11
Поденсе
7
Хванг
3-3-1-2-1
1
Пикфорд
2
Паттерсон
6
Тарковски
22
Мина
5
Гуйе
24
Онана
37
Гарнер
6
Дукуре
17
Ивоби
11
Макнил
9
Калверт-Льюин
7
Хванг
99
Лемина
99
Лемина
7
Хванг
8
Невеш
12
Траоре
12
Траоре
8
Невеш
7
Сарабия
27
Нуньес
27
Нуньес
7
Сарабия
11
Поденсе
19
Коста
19
Коста
11
Поденсе
24
Траоре
10
Кунья
10
Кунья
24
Траоре
5
Гуйе
27
Холгейт
27
Холгейт
5
Гуйе
2
Паттерсон
5
Кин
5
Кин
2
Паттерсон
9
Калверт-Льюин
10
Грей
10
Грей
9
Калверт-Льюин
24
Онана
11
Мопе
11
Мопе
24
Онана
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Эвертон
1
Жозе Са
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
22
Эндрю Лонерган
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
2
Рис Уэлч
ЦЗ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Жозе Са
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
2
Рис Уэлч
ЦЗ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Вулверхэмптон - Эвертон
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
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