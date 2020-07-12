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Вулверхэмптон - Эвертон
Вулверхэмптон - Эвертон: обзор матча 12 июля 2020
Вулверхэмптон
12.07.2020, воскресенье, 14:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
3 : 0
Завершен
Эвертон
45+2'
Р. Хименес (П)
46'
Л. Дендокер
74'
Д. Жота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Эвертон
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Р. Хименес
78'
ГОЛ! 3:0!
Д. Жота
Пас отдал
Р. Невеш
74'
Замена
А. Траоре
️️️️
Д. Поденсе
71'
63'
Замена
М. Кен
️️️️
Ришарлисон
58'
Желтая карточка
М. Кин
56'
Замена
Бернард
️️️️
Э. Гордон
56'
Замена
А. Ивоби
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
Д. Жота
️️️️
П. Нету
56'
ГОЛ! 2:0!
Л. Дендокер
Пас отдал
П. Нету
46'
46'
Замена
Д. Брэнтуэйт
️️️️
Л. Бэйнс
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Хименес
45'
+2
31'
Замена
Ш. Коулмен
️️️️
Й. Мина
19'
Желтая карточка
Л. Динь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
8
Жоао Моутинью
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
11
Бернард
ЛВ
6
Бени Банингиме
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
3-3-1-3
1
Патрисиу
15
Коди
29
Сайсс
2
Доэрти
17
Кастро
21
Невеш
30
Боли
18
Дендокер
11
Поденсе
7
Нету
9
Хименес
4-1-3-2
1
Пикфорд
3
Бэйнс
5
Кин
22
Мина
12
Динь
22
Дэвис
32
Уолкотт
10
Сигурдссон
17
Гордон
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
7
Нету
20
Жота
20
Жота
7
Нету
9
Хименес
8
Моутинью
8
Моутинью
9
Хименес
11
Поденсе
24
Траоре
24
Траоре
11
Поденсе
3
Бэйнс
4
Брэнтуэйт
4
Брэнтуэйт
3
Бэйнс
22
Мина
23
Коулмен
23
Коулмен
22
Мина
32
Уолкотт
17
Ивоби
17
Ивоби
32
Уолкотт
17
Гордон
11
Бернард
11
Бернард
17
Гордон
47
Ришарлисон
9
Кен
9
Кен
47
Ришарлисон
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Эвертон
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
2
Оскар Буур
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
6
Бени Банингиме
ЦП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
2
Оскар Буур
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
Остались в запасе
6
Бени Банингиме
ЦП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Вулверхэмптон - Эвертон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Мулинекс
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