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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Вулверхэмптон
Эвертон - Вулверхэмптон: обзор матча 04 декабря 2024
Эвертон
04.12.2024, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 14 тур
4 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
10'
Э. Янг
33'
О. Мангала
49'
К. Доусон (АГ)
72'
К. Доусон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Вулверхэмптон
Желтая карточка
Х. Армстронг
90'
+1
Замена
Х. Армстронг
️️️️
О. Мангала
89'
85'
Замена
Т. Дойл
️️️️
Ж. Гомес
Замена
А. Броя
️️️️
Д. Калверт-Льюин
83'
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
А. Дукуре
83'
77'
Замена
Р. Гомеш
️️️️
М. Доэрти
77'
Замена
Тоти
️️️️
С. Буэно
Замена
Д. Харрисон
️️️️
Д. Макнил
74'
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
К. Доусон
72'
57'
Замена
Х. Хванг
️️️️
Г. Гедеш
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
К. Доусон
49'
Желтая карточка
О. Мангала
35'
ГОЛ! 2:0!
О. Мангала
33'
ГОЛ! 1:0!
Э. Янг
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
(К)
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
23
Орель Мангала
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
7
Андре
ОП
99
Марио Лемина
(К)
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
23
Бету
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Сэм Джонстон
ВР
24
Тоти
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
21
Родригу Гомеш
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
15
Янг
5
Гуйе
23
Мангала
6
Дукуре
7
Ндиайе
11
Макнил
9
Калверт-Льюин
4-2-1-1-2
1
Са
2
Доэрти
14
Буэно
15
Доусон
21
Айт Нури
7
Андре
99
Лемина
35
Гомес
11
Гедеш
10
Кунья
22
Ларсен
23
Мангала
45
Армстронг
45
Армстронг
23
Мангала
6
Дукуре
35
Линдстрем
35
Линдстрем
6
Дукуре
11
Макнил
11
Харрисон
11
Харрисон
11
Макнил
9
Калверт-Льюин
27
Броя
27
Броя
9
Калверт-Льюин
14
Буэно
24
Тоти
24
Тоти
14
Буэно
2
Доэрти
21
Гомеш
21
Гомеш
2
Доэрти
35
Гомес
20
Дойл
20
Дойл
35
Гомес
11
Гедеш
7
Хванг
7
Хванг
11
Гедеш
Остались в запасе
Эвертон
Вулверхэмптон
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Сэм Джонстон
ВР
32
Педро Лима
ЦЗ
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
9
Карлуш Форбш
ЛВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
23
Бету
ЦФ
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Сэм Джонстон
ВР
32
Педро Лима
ЦЗ
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
9
Карлуш Форбш
ЛВ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Эвертон - Вулверхэмптон
2
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
10
8
Офсайды
4
0
Количество передач
367
457
Сейвы
2
2
Точность передач %
79
79
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.02
0.79
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
- : -
02.12.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
0 : 0
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Солсбери
(Ланкашир)
Стадион:
Гудисон Парк
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