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Вулверхэмптон - Эвертон
Вулверхэмптон - Эвертон: обзор матча 11 августа 2018
Вулверхэмптон
11.08.2018, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Эвертон
44'
Р. Невеш
80'
Р. Хименес
17'
Ришарлисон
67'
Ришарлисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Эвертон
86'
Замена
Л. Динь
️️️️
Ришарлисон
Замена
М. Гиббс-Уайт
️️️️
Ж. Моутинью
85'
81'
Замена
У. Ниасс
️️️️
Д. Тосун
ГОЛ! 2:2!
Р. Хименес
Пас отдал
Р. Невеш
80'
Замена
Р. Винагре
️️️️
Х. Кастро
76'
Замена
Л. Бонатини
️️️️
Э. Кошта
71'
67'
ГОЛ! 1:2!
Ришарлисон
Пас отдал
Д. Тосун
ГОЛ! 1:1!
Р. Невеш
44'
43'
Замена
М. Холгейт
️️️️
Г. Сигурдссон
40'
Красная карточка
Ф. Ягиелка
17'
ГОЛ! 0:1!
Ришарлисон
Пас отдал
М. Кин
14'
Желтая карточка
Ришарлисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Эвертон
23
Дженк Тосун
ВР
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Патрисиу
15
Коди
30
Боли
6
Беннетт
17
Кастро
21
Невеш
2
Доэрти
8
Моутинью
20
Жота
11
Кошта
9
Хименес
4-2-2-1
23
Тосун
23
Коулмен
5
Кин
19
Ягиелка
3
Бэйнс
14
Шнейдерлен
5
Гуйе
32
Уолкотт
10
Сигурдссон
47
Ришарлисон
17
Кастро
19
Винагре
19
Винагре
17
Кастро
8
Моутинью
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
8
Моутинью
11
Кошта
9
Бонатини
9
Бонатини
11
Кошта
47
Ришарлисон
12
Динь
12
Динь
47
Ришарлисон
10
Сигурдссон
27
Холгейт
27
Холгейт
10
Сигурдссон
23
Тосун
14
Ниасс
14
Ниасс
23
Тосун
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Эвертон
26
Джон Радди
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Том Дэвис
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Остались в запасе
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Том Дэвис
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Вулверхэмптон - Эвертон
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Мулинекс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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