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Эвертон - Вулверхэмптон
Эвертон - Вулверхэмптон: обзор матча 01 сентября 2019
Эвертон
01.09.2019, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
3 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
5'
Ришарлисон
12'
А. Ивоби
80'
Ришарлисон
9'
Р. Сайсс
75'
Р. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Вулверхэмптон
90'
+5
Вторая желтая
В. Боли
90'
+4
Желтая карточка
П. Нету
84'
Замена
П. Нету
️️️️
Р. Невеш
ГОЛ! 3:2!
Ришарлисон
Пас отдал
Л. Динь
80'
Замена
Д. Калверт-Льюин
️️️️
А. Ивоби
76'
Замена
Бернард
️️️️
М. Кен
76'
75'
ГОЛ! 2:2!
Р. Хименес
Пас отдал
В. Боли
68'
Замена
Д. Жота
️️️️
П. Кутроне
Желтая карточка
Ф. Делф
63'
59'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Р. Сайсс
58'
Желтая карточка
Р. Беннетт
49'
Желтая карточка
В. Боли
44'
Желтая карточка
Р. Хименес
38'
Желтая карточка
Р. Винагре
ГОЛ! 2:1!
А. Ивоби
Пас отдал
Г. Сигурдссон
12'
9'
ГОЛ! 1:1!
Р. Сайсс
ГОЛ! 1:0!
Ришарлисон
Пас отдал
М. Кен
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
47
Ришарлисон
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
4-2-2-2
1
Пикфорд
12
Динь
5
Кин
22
Мина
23
Коулмен
20
Гомеш
18
Делф
17
Ивоби
10
Сигурдссон
9
Кен
47
Ришарлисон
3-3-1-1-2
1
Патрисиу
15
Коди
30
Боли
29
Сайсс
6
Беннетт
21
Невеш
19
Винагре
18
Дендокер
24
Траоре
9
Хименес
10
Кутроне
17
Ивоби
9
Калверт-Льюин
9
Калверт-Льюин
17
Ивоби
9
Кен
11
Бернард
11
Бернард
9
Кен
10
Кутроне
20
Жота
20
Жота
10
Кутроне
29
Сайсс
8
Моутинью
8
Моутинью
29
Сайсс
21
Невеш
7
Нету
7
Нету
21
Невеш
Остались в запасе
Эвертон
Вулверхэмптон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
26
Джон Радди
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Эвертон - Вулверхэмптон
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
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