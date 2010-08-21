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Эвертон - Вулверхэмптон
Эвертон - Вулверхэмптон: обзор матча 21 августа 2010
Эвертон
21.08.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
43'
Т. Кэхилл
74'
С. Эбанкс-Блейк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Вулверхэмптон
Замена
️️️️
С. Эбанкс-Блейк
Желтая карточка
Г. Халфорд
Замена
Л. Осман
️️️️
Д. Билялетдинов
Замена
М. Феллайни
️️️️
Д. Хейтинга
Желтая карточка
Д. Хейтинга
ГОЛ! 1:1!
С. Эбанкс-Блейк
Замена
Л. Саа
️️️️
Д. Бэкфорд
Замена
А. Гедиура
️️️️
Д. Элокоби
ГОЛ! 1:0!
Т. Кэхилл
Желтая карточка
Д. Элокоби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
8
Микель Артета
ОП
17
Тим Кэхилл
ЦП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
21
Леон Осман
ПП
28
Луи Саа
ЦФ
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
38
Эндрю Кеох
ЦФ
3-3-3-1
1
Ховард
25
Дистен
19
Ягиелка
5
Хейтинга
3
Бэйнс
8
Артета
2
Хибберт
14
Билялетдинов
17
Кэхилл
20
Пиенаар
10
Бэкфорд
4-3-2
1
Ханеманн
44
Фоли
6
Крэддок
6
Берра
6
Элокоби
3
Уорд
20
Хенри
16
Джарвис
9
Эбанкс-Блейк
9
Дойл
5
Хейтинга
25
Феллайни
25
Феллайни
5
Хейтинга
14
Билялетдинов
21
Осман
21
Осман
14
Билялетдинов
10
Бэкфорд
28
Саа
28
Саа
10
Бэкфорд
Джонс
45
Халфорд
45
Халфорд
Джонс
6
Элокоби
6
Гедиура
6
Гедиура
6
Элокоби
Остались в запасе
Эвертон
Вулверхэмптон
82
Ян Муха
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
Главный тренер
Дэвид Мойес
13
Уэйн Хеннесси
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
38
Эндрю Кеох
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
38
Эндрю Кеох
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Эвертон - Вулверхэмптон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Гудисон Парк
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