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Вулверхэмптон - Эвертон
Вулверхэмптон - Эвертон: обзор матча 12 января 2021
Вулверхэмптон
12.01.2021, вторник, 23:15
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Эвертон
14'
Р. Невеш
6'
А. Ивоби
77'
М. Кин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Эвертон
Желтая карточка
К. Хувер
90'
+5
Желтая карточка
Н. Семеду
89'
86'
Замена
Ш. Коулмен
️️️️
Х. Родригес
Замена
П. Кутроне
️️️️
Ф. Силва
78'
77'
ГОЛ! 1:2!
М. Кин
Пас отдал
А. Гомеш
76'
Замена
Ришарлисон
️️️️
Г. Сигурдссон
69'
Желтая карточка
М. Холгейт
Замена
К. Хувер
️️️️
М. Гиббс-Уайт
65'
65'
Замена
А. Гомеш
️️️️
Т. Дэвис
50'
Желтая карточка
А. Дукуре
ГОЛ! 1:1!
Р. Невеш
Пас отдал
Р. Айт Нури
14'
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Ивоби
Пас отдал
Л. Динь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
17
Витинья
ЦП
37
Меритан Шабани
АП
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
7
Тео Корбяну
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Эвертон
1
Робин Ольсен
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
11
Бернард
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
47
Ришарлисон
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
4-1-3-2
1
Патрисиу
15
Коди
29
Сайсс
21
Айт Нури
27
Семеду
8
Невеш
18
Дендокер
8
Моутинью
10
Гиббс-Уайт
7
Нету
21
Силва
3-2-2-3
1
Пикфорд
5
Кин
4
Годфри
27
Холгейт
22
Мина
12
Динь
6
Дукуре
22
Дэвис
10
Сигурдссон
23
Родригес
17
Ивоби
10
Гиббс-Уайт
25
Хувер
25
Хувер
10
Гиббс-Уайт
21
Силва
10
Кутроне
10
Кутроне
21
Силва
23
Родригес
23
Коулмен
23
Коулмен
23
Родригес
22
Дэвис
20
Гомеш
20
Гомеш
22
Дэвис
10
Сигурдссон
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
10
Сигурдссон
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Эвертон
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
37
Меритан Шабани
АП
17
Витинья
ЦП
7
Тео Корбяну
ЦФ
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
1
Робин Ольсен
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
37
Меритан Шабани
АП
17
Витинья
ЦП
7
Тео Корбяну
ЦФ
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
Остались в запасе
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
1
Робин Ольсен
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Вулверхэмптон - Эвертон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
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