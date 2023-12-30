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АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Эвертон
Вулверхэмптон - Эвертон: обзор матча 30 декабря 2023
Вулверхэмптон
30.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Эвертон
25'
М. Килман
53'
М. Кунья
61'
К. Доусон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Эвертон
Замена
Б. Траоре
️️️️
Ж. Гомес
85'
Замена
М. Доэрти
️️️️
Н. Семеду
85'
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
П. Сарабия
80'
Замена
П. Нету
️️️️
М. Кунья
80'
74'
Замена
А. Данжума
️️️️
Д. Макнил
74'
Замена
Бету
️️️️
Д. Калверт-Льюин
Замена
У. Буэно
️️️️
Р. Айт Нури
73'
67'
Желтая карточка
Д. Тарковски
63'
Замена
Ш. Коулмен
️️️️
Н. Паттерсон
63'
Замена
А. Гомеш
️️️️
М. Кин
ГОЛ! 3:0!
К. Доусон
Пас отдал
М. Кунья
61'
ГОЛ! 2:0!
М. Кунья
Пас отдал
Х. Хванг
53'
45'
+5
Желтая карточка
Д. Макнил
Желтая карточка
Т. Дойл
45'
+5
Желтая карточка
Р. Айт Нури
43'
ГОЛ! 1:0!
М. Килман
25'
23'
Желтая карточка
Н. Паттерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Макс Килман
(К)
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
(К)
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
11
Джек Харрисон
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
37
Джеймс Гарнер
ОП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
71
Джо Ходж
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
11
Саша Калайджич
ЦФ
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
11
Льюис Доббин
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
23
Бету
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Са
3
Килман
15
Доусон
24
Тоти
21
Айт Нури
27
Семеду
35
Гомес
20
Дойл
7
Сарабия
10
Кунья
7
Хванг
3-4-2-1
1
Пикфорд
5
Кин
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
2
Паттерсон
24
Онана
37
Гарнер
16
Миколенко
11
Макнил
11
Харрисон
9
Калверт-Льюин
21
Айт Нури
3
Буэно
3
Буэно
21
Айт Нури
27
Семеду
2
Доэрти
2
Доэрти
27
Семеду
7
Сарабия
27
Беллегард
27
Беллегард
7
Сарабия
35
Гомес
12
Траоре
12
Траоре
35
Гомес
10
Кунья
7
Нету
7
Нету
10
Кунья
2
Паттерсон
23
Коулмен
23
Коулмен
2
Паттерсон
5
Кин
20
Гомеш
20
Гомеш
5
Кин
11
Макнил
7
Данжума
7
Данжума
11
Макнил
9
Калверт-Льюин
23
Бету
23
Бету
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Эвертон
25
Дэниэл Бентли
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
71
Джо Ходж
ОП
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
13
Жоау Виржиния
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
11
Льюис Доббин
ЛВ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
71
Джо Ходж
ОП
11
Саша Калайджич
ЦФ
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
11
Льюис Доббин
ЛВ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Вулверхэмптон - Эвертон
2
3
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
9
14
Офсайды
3
1
Количество передач
509
448
Сейвы
0
4
Точность передач %
81
78
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
2.06
0.46
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Томас Брамалл
(Шеффилд)
Стадион:
Мулинекс
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