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Вулверхэмптон - Эвертон
Вулверхэмптон - Эвертон: обзор матча 09 апреля 2011
Вулверхэмптон
09.04.2011, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
0 : 3
Завершен
Эвертон
22'
Д. Бэкфорд
39'
Ф. Невилл
45'
Д. Билялетдинов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Эвертон
Замена
А. Форшоу
️️️️
Д. Билялетдинов
Замена
А. Хэммилл
️️️️
С. Флетчер
Замена
Н. Мильяш
️️️️
А. Гедиура
Замена
А. Веллиос
️️️️
Д. Бэкфорд
Замена
В. Аничебе
️️️️
М. Гуйе
Желтая карточка
Д. Билялетдинов
Замена
М. Кайтли
️️️️
С. Эбанкс-Блейк
ГОЛ! 0:3!
Д. Билялетдинов
ГОЛ! 0:2!
Ф. Невилл
ГОЛ! 0:1!
Д. Бэкфорд
Пас отдал
Л. Осман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
23
Джейми О'Хара
ЦП
20
Карл Хенри
(К)
ЦП
6
Адлан Гедиура
ПП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
5
Джон Хейтинга
ЦП
18
Фил Невилл
(К)
ЦП
21
Леон Осман
АП
99
Магайе Гуйе
ПП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
6
Аристот Нсила
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
4-4-2
13
Хеннесси
6
Элокоби
19
Стирмен
6
Берра
44
Фоли
16
Джарвис
23
О'Хара
20
Хенри
6
Гедиура
26
Флетчер
9
Эбанкс-Блейк
4-4-1-1
1
Ховард
2
Хибберт
25
Дистен
19
Ягиелка
3
Бэйнс
99
Гуйе
5
Хейтинга
18
Невилл
14
Билялетдинов
21
Осман
10
Бэкфорд
9
Эбанкс-Блейк
28
Кайтли
28
Кайтли
9
Эбанкс-Блейк
26
Флетчер
7
Хэммилл
7
Хэммилл
26
Флетчер
6
Гедиура
10
Мильяш
10
Мильяш
6
Гедиура
14
Билялетдинов
28
Форшоу
28
Форшоу
14
Билялетдинов
10
Бэкфорд
27
Веллиос
27
Веллиос
10
Бэкфорд
99
Гуйе
28
Аничебе
28
Аничебе
99
Гуйе
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Эвертон
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
6
Аристот Нсила
ЦЗ
82
Ян Муха
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
Остались в запасе
6
Аристот Нсила
ЦЗ
82
Ян Муха
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Вулверхэмптон - Эвертон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Мулинекс
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 15:40 (прямая)
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