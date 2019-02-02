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Эвертон - Вулверхэмптон
Эвертон - Вулверхэмптон: обзор матча 02 февраля 2019
Эвертон
02.02.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 3
Завершен
Вулверхэмптон
27'
А. Гомеш
7'
Р. Невеш (П)
45'
Р. Хименес
66'
Л. Дендокер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Вулверхэмптон
Желтая карточка
Т. Дэвис
76'
66'
ГОЛ! 1:3!
Л. Дендокер
56'
Желтая карточка
К. Коди
45'
ГОЛ! 1:2!
Р. Хименес
Пас отдал
Ж. Моутинью
Желтая карточка
М. Кин
44'
ГОЛ! 1:1!
А. Гомеш
Пас отдал
Д. Тосун
27'
Желтая карточка
К. Зума
16'
7'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Невеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
22
Том Дэвис
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
4-2-2-2
1
Пикфорд
3
Бэйнс
4
Зума
5
Кин
23
Коулмен
22
Дэвис
20
Гомеш
10
Сигурдссон
32
Уолкотт
23
Тосун
47
Ришарлисон
3-3-2-1-1
1
Патрисиу
15
Коди
30
Боли
2
Доэрти
6
Беннетт
21
Невеш
17
Кастро
18
Дендокер
8
Моутинью
20
Жота
9
Хименес
Остались в запасе
Эвертон
Вулверхэмптон
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
11
Бернард
ЛВ
Главный тренер
Марку Силва
26
Джон Радди
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
11
Бернард
ЛВ
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Эвертон - Вулверхэмптон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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