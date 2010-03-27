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Вулверхэмптон - Эвертон
Вулверхэмптон - Эвертон: обзор матча 27 марта 2010
Вулверхэмптон
27.03.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
0 : 0
Завершен
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Эвертон
Замена
С. Уорд
️️️️
М. Джарвис
Замена
К. Ивелумо
️️️️
К. Дойл
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
Д. Родуэлл
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Л. Осман
Замена
Я. Айегбени
️️️️
Л. Саа
Замена
А. Гедиура
️️️️
М. Мансьенн
Желтая карточка
С. Пиенаар
Желтая карточка
Д. Джонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
3
Даниэль Джонс
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
20
Карл Хенри
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
17
Тим Кэхилл
ЦП
21
Леон Осман
ПП
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Стивен Уорд
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
10
Крис Ивелумо
ЦФ
38
Эндрю Кеох
ЦФ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
32
Дэн Гослинг
ЦП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
3-2-3-1
1
Ханеманн
6
Берра
6
Крэддок
28
Мансьенн
6
Элокоби
23
Зубар
16
Джарвис
20
Хенри
3
Джонс
9
Дойл
3-2-4-1
1
Ховард
5
Хейтинга
25
Дистен
19
Ягиелка
18
Невилл
3
Бэйнс
21
Осман
6
Родуэлл
17
Кэхилл
20
Пиенаар
28
Саа
16
Джарвис
3
Уорд
3
Уорд
16
Джарвис
28
Мансьенн
6
Гедиура
6
Гедиура
28
Мансьенн
9
Дойл
10
Ивелумо
10
Ивелумо
9
Дойл
6
Родуэлл
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
6
Родуэлл
21
Осман
32
Гослинг
32
Гослинг
21
Осман
28
Саа
24
Айегбени
24
Айегбени
28
Саа
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Эвертон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
10
Ненад Мильяш
ЦП
38
Эндрю Кеох
ЦФ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
13
Карло Нэш
ВР
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
10
Ненад Мильяш
ЦП
38
Эндрю Кеох
ЦФ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Вулверхэмптон - Эвертон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
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