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Эвертон - Вулверхэмптон
Эвертон - Вулверхэмптон: обзор матча 17 октября 2009
Эвертон
17.10.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
88'
Д. Билялетдинов
76'
К. Дойл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Вулверхэмптон
Желтая карточка
Т. Ховард
Вторая желтая
Ш. Майерхофер
ГОЛ! 1:1!
Д. Билялетдинов
Желтая карточка
Ш. Майерхофер
Замена
Ш. Майерхофер
️️️️
С. Эбанкс-Блейк
Замена
М. Феллайни
️️️️
Л. Осман
ГОЛ! 0:1!
К. Дойл
Замена
Жо
️️️️
Л. Саа
Желтая карточка
Д. Эдвардс
Замена
С. Кастильо
️️️️
Г. Халфорд
Замена
М. Джарвис
️️️️
М. Кайтли
Замена
Я. Айегбени
️️️️
Т. Хибберт
Желтая карточка
М. Кайтли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
17
Тим Кэхилл
ЦП
21
Леон Осман
ПП
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
20
Карл Хенри
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Жо
ЦФ
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
7
Сегундо Кастильо
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Штефан Майерхофер
ЦФ
38
Эндрю Кеох
ЦФ
3-2-4-1
1
Ховард
25
Дистен
5
Хейтинга
2
Йобо
3
Бэйнс
2
Хибберт
14
Билялетдинов
6
Родуэлл
17
Кэхилл
21
Осман
28
Саа
3-2-3-2
13
Хеннесси
45
Халфорд
6
Берра
6
Крэддок
23
Зубар
6
Элокоби
20
Хенри
16
Эдвардс
28
Кайтли
9
Дойл
9
Эбанкс-Блейк
21
Осман
25
Феллайни
25
Феллайни
21
Осман
28
Саа
21
Жо
21
Жо
28
Саа
2
Хибберт
24
Айегбени
24
Айегбени
2
Хибберт
28
Кайтли
16
Джарвис
16
Джарвис
28
Кайтли
45
Халфорд
7
Кастильо
7
Кастильо
45
Халфорд
9
Эбанкс-Блейк
9
Майерхофер
9
Майерхофер
9
Эбанкс-Блейк
Остались в запасе
Эвертон
Вулверхэмптон
13
Карло Нэш
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Маркус Ханеманн
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
38
Эндрю Кеох
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
Остались в запасе
1
Маркус Ханеманн
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
38
Эндрю Кеох
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Эвертон - Вулверхэмптон
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Гудисон Парк
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