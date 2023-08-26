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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Вулверхэмптон
Эвертон - Вулверхэмптон: обзор матча 26 августа 2023
Эвертон
26.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
87'
С. Калайджич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Вулверхэмптон
Замена
М. Кин
️️️️
И. Гуйе
90'
+2
Замена
Т. Кэннон
️️️️
А. Данжума
90'
+1
Желтая карточка
Ю. Шермити
90'
87'
ГОЛ! 0:1!
С. Калайджич
Пас отдал
П. Нету
85'
Замена
Тоти
️️️️
У. Буэно
85'
Замена
С. Калайджич
️️️️
М. Кунья
74'
Замена
П. Сарабия
️️️️
Ф. Силва
68'
Желтая карточка
К. Доусон
Замена
Ю. Шермити
️️️️
Л. Доббин
66'
Желтая карточка
Д. Гарнер
63'
Желтая карточка
Д. Брэнтуэйт
53'
52'
Желтая карточка
М. Лемина
46'
Замена
Р. Айт Нури
️️️️
Х. Хванг
40'
Желтая карточка
Н. Семеду
29'
Желтая карточка
Ж. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Льюис Доббин
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
37
Джеймс Гарнер
ОП
24
Амаду Онана
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
22
Эндрю Лонерган
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
21
Тайлер Оньянго
ЦП
9
Томас Кэннон
ЦФ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
71
Джо Ходж
ОП
12
Бубакар Траоре
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
4-3-1-2
1
Пикфорд
15
Янг
4
Брэнтуэйт
6
Тарковски
2
Паттерсон
5
Гуйе
37
Гарнер
24
Онана
6
Дукуре
7
Данжума
11
Доббин
4-1-1-1-3
1
Са
27
Семеду
15
Доусон
3
Килман
3
Буэно
99
Лемина
35
Гомес
7
Нету
7
Хванг
10
Кунья
21
Силва
5
Гуйе
5
Кин
5
Кин
5
Гуйе
7
Данжума
9
Кэннон
9
Кэннон
7
Данжума
11
Доббин
9
Шермити
9
Шермити
11
Доббин
7
Хванг
21
Айт Нури
21
Айт Нури
7
Хванг
3
Буэно
24
Тоти
24
Тоти
3
Буэно
21
Силва
7
Сарабия
7
Сарабия
21
Силва
10
Кунья
11
Калайджич
11
Калайджич
10
Кунья
Остались в запасе
Эвертон
Вулверхэмптон
13
Жоау Виржиния
ВР
22
Эндрю Лонерган
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
21
Тайлер Оньянго
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
71
Джо Ходж
ОП
12
Бубакар Траоре
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
22
Эндрю Лонерган
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
21
Тайлер Оньянго
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
71
Джо Ходж
ОП
12
Бубакар Траоре
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Эвертон - Вулверхэмптон
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
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