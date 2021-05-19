Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Вулверхэмптон
Эвертон - Вулверхэмптон: обзор матча 19 мая 2021
Эвертон
19.05.2021, среда, 20:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
48'
Ришарлисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Вулверхэмптон
Замена
М. Холгейт
️️️️
А. Дукуре
90'
Замена
А. Гомеш
️️️️
Г. Сигурдссон
86'
Замена
Т. Дэвис
️️️️
Ш. Коулмен
83'
80'
Желтая карточка
Н. Семеду
80'
Замена
Л. Дендокер
️️️️
В. Боли
68'
Замена
В. Жозе
️️️️
М. Гиббс-Уайт
ГОЛ! 1:0!
Ришарлисон
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
47
Ришарлисон
ЦФ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Эвертон
1
Робин Ольсен
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
11
Бернард
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Вулверхэмптон
62
Андреас Сендергор
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
21
Маршал
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
17
Витинья
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Пикфорд
4
Годфри
22
Мина
5
Кин
12
Динь
23
Коулмен
6
Дукуре
25
Аллан
10
Сигурдссон
9
Калверт-Льюин
47
Ришарлисон
3-3-2-1-1
26
Радди
15
Коди
3
Килман
29
Сайсс
27
Семеду
8
Невеш
21
Айт Нури
10
Гиббс-Уайт
8
Моутинью
24
Траоре
21
Силва
6
Дукуре
27
Холгейт
27
Холгейт
6
Дукуре
23
Коулмен
22
Дэвис
22
Дэвис
23
Коулмен
10
Сигурдссон
20
Гомеш
20
Гомеш
10
Сигурдссон
30
Боли
30
Боли
Боли
18
Дендокер
18
Дендокер
Боли
10
Гиббс-Уайт
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
10
Гиббс-Уайт
Остались в запасе
Эвертон
Вулверхэмптон
1
Робин Ольсен
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
11
Бернард
ЛВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
62
Андреас Сендергор
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
21
Маршал
ЛЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
17
Витинья
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
11
Бернард
ЛВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Остались в запасе
62
Андреас Сендергор
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
21
Маршал
ЛЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
17
Витинья
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Эвертон - Вулверхэмптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
Новости команд
Все
Эвертон
Вулверхэмптон
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 20:50
Жена звезды АПЛ назвала любимый совместный досуг: «Трахаться!»
22 ноября
4
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
Российский комментатор едва не сорвал общемировую трансляцию матча АПЛ
21 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 20:50
Жена звезды АПЛ назвала любимый совместный досуг: «Трахаться!»
22 ноября
4
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
Российский комментатор едва не сорвал общемировую трансляцию матча АПЛ
21 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+