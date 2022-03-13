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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Вулверхэмптон
Эвертон - Вулверхэмптон: обзор матча 13 марта 2022
Эвертон
13.03.2022, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
49'
К. Коди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Вулверхэмптон
88'
Замена
Ф. Силва
️️️️
Р. Хименес
Желтая карточка
Б. Годфри
84'
83'
Замена
Тринкау
️️️️
Л. Дендокер
Вторая желтая
Д. Кенни
78'
Желтая карточка
Д. Кенни
75'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Д. Грей
74'
Желтая карточка
М. Холгейт
68'
64'
Желтая карточка
К. Коди
Замена
Д. Алли
️️️️
В. Миколенко
59'
49'
ГОЛ! 0:1!
К. Коди
Пас отдал
Р. Невеш
16'
Замена
Д. Поденсе
️️️️
Х. Хванг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
6
Донни ван де Бек
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Маршал
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
8
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
25
Аллан
ЦП
8
Деле Алли
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
10
Шикинью
ЛВ
25
Люк Кандл
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Пикфорд
27
Холгейт
4
Годфри
3
Кенни
16
Миколенко
23
Коулмен
6
ван де Бек
6
Дукуре
10
Грей
10
Гордон
47
Ришарлисон
3-3-2-2
1
Са
15
Коди
29
Сайсс
3
Килман
17
Кастро
8
Невеш
21
Маршал
18
Дендокер
8
Моутинью
7
Хванг
9
Хименес
16
Миколенко
8
Алли
8
Алли
16
Миколенко
10
Грей
25
Таунсенд
25
Таунсенд
10
Грей
9
Хименес
21
Силва
21
Силва
9
Хименес
18
Дендокер
7
Тринкау
7
Тринкау
18
Дендокер
7
Хванг
11
Поденсе
11
Поденсе
7
Хванг
Остались в запасе
Эвертон
Вулверхэмптон
31
Асмир Бегович
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
25
Аллан
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
10
Шикинью
ЛВ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
25
Аллан
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
10
Шикинью
ЛВ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Эвертон - Вулверхэмптон
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
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