«Лилль» – «Монако»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 1.65

23 августа 2025 9:30
Лилль - Монако
24 авг. 2025, воскресенье 21:45 | Франция. Лига 1, 2 тур
24 августа на стадионе «Пьер Моруа» состоится центральный матч второго тура Лиги 1 – «Лилль» примет «Монако». Обе команды начали сезон результативно, демонстрируя яркий атакующий футбол, и предстоящая встреча обещает быть одной из самых зрелищных в туре. «Лилль» традиционно силeн дома, а «Монако» демонстрирует отличную форму в атаке, что делает исход встречи непредсказуемым и привлекательным для ставок.

«Лилль»

Команда открыла сезон зрелищной ничьей с «Брестом» (3:3). В этой игре проявились как сильные, так и слабые стороны: атакующая линия стабильно создаeт моменты (11 голов в последних 5 встречах, в среднем 2.20 за игру), но оборона оставляет желать лучшего. «Лилль» пропускает в четырeх матчах Лиги 1 подряд и в среднем допускает 2 гола за игру.

Однако дома клуб играет значительно увереннее: пять последних домашних встреч завершились без поражений. Важно отметить и стабильность атаки – «Лилль» забивает в шести матчах подряд, что создаeт уверенность перед встречей с одним из сильнейших соперников чемпионата.

«Монако»

Монегаски начали сезон с победы над «Гавром» (3:1) и вновь показали высокую результативность. В последних пяти матчах команда забила 12 голов (2.40 в среднем за игру), демонстрируя разнообразие в атаке и умение вскрывать оборону соперника. Однако оборонительная надeжность вызывает вопросы: пропущено 7 мячей за те же 5 встреч, при этом команда допускает ошибки в позиционной игре и при стандартных положениях.

«Монако» не проигрывает в восьми из десяти последних матчей, что подчеркивает стабильность результата, но при этом почти всегда пропускает (5 матчей подряд). Это открывает перспективы для атакующего «Лилля».

Факты о командах

«Лилль»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах дома
  • Забивает в 6 последних матчах
  • В среднем: 2.20 забито и 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей

«Монако»

  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
  • Забивает в 6 последних матчах
  • В среднем: 2.40 забито и 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 5 последних матчах

Личные встречи
36% (12)
27% (9)
36% (12)
42
Забитых мячей
40
1.27
В среднем за матч
1.21
4:0
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 23 тур
Лилль
2 : 1
22.02.2025
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
0 : 0
18.10.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 29 тур
Монако
1 : 0
24.04.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 10 тур
Лилль
2 : 0
29.10.2023
Монако
Франция. Лига 1, 35 тур
Монако
0 : 0
14.05.2023
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Лилль
4 : 3
23.10.2022
Монако
Франция. Лига 1, 36 тур
Лилль
1 : 2
06.05.2022
Монако
Франция. Лига 1, 14 тур
Монако
2 : 2
19.11.2021
Лилль
Франция. Лига 1, 29 тур
Монако
0 : 0
14.03.2021
Лилль
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
2 : 1
06.12.2020
Монако
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
5 : 1
21.12.2019
Лилль
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
Монако
0 : 3
17.12.2019
Лилль
Франция. Лига 1, 29 тур
Лилль
0 : 1
15.03.2019
Монако
Франция. Лига 1, 2 тур
Монако
0 : 0
18.08.2018
Лилль
Франция. Лига 1, 30 тур
Монако
2 : 1
16.03.2018
Лилль
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
0 : 4
22.09.2017
Монако
Франция. Лига 1, 37 тур
Монако
4 : 0
14.05.2017
Лилль
Франция. Кубок, 1/4 финала
Монако
2 : 1
04.04.2017
Лилль
Франция. Лига 1, 4 тур
Лилль
1 : 4
10.09.2016
Монако
Франция. Лига 1, 33 тур
Лилль
4 : 1
10.04.2016
Монако
Франция. Лига 1, 2 тур
Монако
0 : 0
14.08.2015
Лилль
Франция. Лига 1, 22 тур
Лилль
0 : 1
24.01.2015
Монако
Франция. Лига 1, 4 тур
Монако
1 : 1
30.08.2014
Лилль
Франция. Лига 1, 30 тур
Монако
1 : 1
23.03.2014
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Лилль
2 : 0
03.11.2013
Монако
Франция. Лига 1, 30 тур
Монако
1 : 0
09.04.2011
Лилль
Франция. Лига 1, 14 тур
Лилль
2 : 1
21.11.2010
Монако
Франция. Лига 1, 33 тур
Лилль
4 : 0
18.04.2010
Монако
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
0 : 4
13.12.2009
Лилль
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
2 : 1
22.02.2009
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Монако
0 : 2
28.09.2008
Лилль
Франция. Лига 1, 24 тур
Монако
0 : 0
09.02.2008
Лилль
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
0 : 1
29.08.2007
Монако
Показать все

Прогноз на матч «Лилль» – «Монако»

Обе команды подходят к матчу с выраженной атакующей философией и проблемами в обороне. «Лилль» будет активно использовать домашний фактор и свою результативность, тогда как «Монако» способен на быстрые и эффективные атаки, что гарантирует зрелищность. Вероятнее всего, нас ждeт матч с большим количеством голов, где оба соперника реализуют свои моменты. Логично предположить, что команды обменяются голами, а исход может зависеть от реализации моментов и ошибок в защите.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
  • Ничья – коэффициент 3.50

Автор: Мещеряков Денис
Франция. Лига 1 Монако Лилль
18+
