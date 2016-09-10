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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Монако
Лилль - Монако: обзор матча 10 сентября 2016
Лилль
10.09.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 4 тур
1 : 4
Завершен
Монако
90'
Ж. Пальмери
2'
Д. Сидибе
17'
А. Траоре
47'
Фабиньо
71'
К. Глик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Монако
ГОЛ! 1:4!
Ж. Пальмери
90'
Желтая карточка
И. Амаду
83'
79'
Замена
А. Туре
️️️️
Д. Сидибе
Желтая карточка
Э. Ботик
76'
71'
ГОЛ! 0:4!
К. Глик
Пас отдал
Ж. Моутинью
65'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
В. Жермен
62'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Б. Силва
Замена
Э. Ботик
️️️️
Н. де Превилль
61'
47'
ГОЛ! 0:3!
Фабиньо
Пас отдал
В. Жермен
45'
+1
Желтая карточка
Т. Бакайоко
Замена
Р. Мавуба
️️️️
М. Амалфитано
45'
Замена
Р. Мавуба
️️️️
Я. Бензия
45'
Желтая карточка
Ж. Пальмери
44'
17'
ГОЛ! 0:2!
А. Траоре
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сидибе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
13
Юнус Санкаре
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
12
Николя де Превилль
ЦФ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
6
Фабиньо
ОП
10
Адама Траоре
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
8
Набиль Дирар
ПП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
24
Рио Мавуба
ЦП
11
Эрик Ботик
ЛФ
20
Райан Мендес
ЦФ
Монако
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Эньяма
2
Сивелли
25
Баша
20
Пальмери
14
Корчиа
10
Амаду
13
Санкаре
31
Амалфитано
8
Бензия
24
Эдер
12
де Превилль
4-2-2-1-1
16
Де Санктис
19
Сидибе
15
Глик
21
Жемерсон
24
Раджи
8
Бакайоко
6
Фабиньо
8
Дирар
10
Траоре
20
Силва
98
Жермен
8
Бензия
24
Мавуба
24
Мавуба
8
Бензия
12
де Превилль
11
Ботик
11
Ботик
12
де Превилль
19
Сидибе
6
Туре
6
Туре
19
Сидибе
20
Силва
8
Моутинью
8
Моутинью
20
Силва
98
Жермен
9
Фалькао
9
Фалькао
98
Жермен
Остались в запасе
Лилль
Монако
16
Майк Меньян
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
20
Райан Мендес
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
96
Кевин Н'Дорам
ОП
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
21
Габриэль Бочилия
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
16
Майк Меньян
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
20
Райан Мендес
ЦФ
Остались в запасе
96
Кевин Н'Дорам
ОП
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
21
Габриэль Бочилия
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Лилль - Монако
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Пьер Моруа
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