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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Лилль
Монако - Лилль: обзор матча 14 марта 2021
Монако
14.03.2021, воскресенье, 19:05
Франция. Лига 1, 29 тур
0 : 0
Завершен
Лилль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Лилль
89'
Замена
Б. Сумаре
️️️️
Б. Андре
89'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Д. Дэвид
84'
Желтая карточка
Л. Араухо
83'
Желтая карточка
Б. Андре
Желтая карточка
Д. Сидибе
82'
78'
Замена
Б. Йылмаз
️️️️
Н. Иконе
Замена
С. Йоветич
️️️️
В. Бен-Йеддер
76'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Р. Агилар
76'
Замена
Д. Сидибе
️️️️
А. Дисаси
75'
69'
Замена
Шека
️️️️
Р. Саншеш
69'
Замена
Л. Араухо
️️️️
Т. Веа
Замена
С. Диоп
️️️️
А. Головин
68'
Желтая карточка
А. Дисаси
51'
35'
Желтая карточка
Р. Саншеш
Желтая карточка
О. Чуамени
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Ренату Саншеш
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
20
Энцо Мийо
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Лилль
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Шека
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
7
Луис Араухо
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
3-3-1-1-2
23
Леком
21
Дисаси
3
Марипан
5
Бадьяшиль
12
Энрике
14
Чуамени
2
Агилар
24
Фофана
10
Головин
31
Фолланд
10
Бен-Йеддер
4-2-2-2
16
Меньян
2
Челик
4
Ботман
6
Фонте
17
Рейнилду
8
Саншеш
21
Андре
93
Иконе
19
Бамба
22
Веа
15
Дэвид
10
Головин
10
Диоп
10
Диоп
10
Головин
21
Дисаси
19
Сидибе
19
Сидибе
21
Дисаси
2
Агилар
4
Фабрегас
4
Фабрегас
2
Агилар
10
Бен-Йеддер
9
Йоветич
9
Йоветич
10
Бен-Йеддер
21
Андре
34
Сумаре
34
Сумаре
21
Андре
15
Дэвид
97
Языджи
97
Языджи
15
Дэвид
8
Саншеш
8
Шека
8
Шека
8
Саншеш
22
Веа
7
Араухо
7
Араухо
22
Веа
93
Иконе
17
Йылмаз
17
Йылмаз
93
Иконе
Остались в запасе
Монако
Лилль
99
Радослав Майецки
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
20
Энцо Мийо
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
26
Жереми Пье
ПЗ
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
20
Энцо Мийо
ЦП
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Монако - Лилль
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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