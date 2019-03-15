Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Монако
Лилль - Монако: обзор матча 15 марта 2019
Лилль
15.03.2019, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 29 тур
0 : 1
Завершен
Монако
90'
К. Винисиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Монако
Желтая карточка
Р. Фонте
90'
+3
90'
+2
Замена
Н. Шадли
️️️️
Р. Лопеш
90'
ГОЛ! 0:1!
К. Винисиус
Пас отдал
Ж. Аолу
Желтая карточка
Ж. Фонте
89'
Замена
Т. Майя
️️️️
Т. Мендес
87'
Желтая карточка
Л. Араухо
86'
82'
Желтая карточка
Д. Сидибе
79'
Замена
В. Ванкер
️️️️
А. Головин
Замена
Р. Фонте
️️️️
Р. Леау
74'
Замена
Л. Араухо
️️️️
Ж. Бамба
71'
6'
Желтая карточка
Жемерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Шека
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
15
Адриен Силва
ЦП
10
Александр Головин
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
10
Желсон Мартинш
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Лилль
17
Рейнилду
ЛЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
27
Налдо
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
89
Насер Шадли
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
9
Мусса Силла
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Меньян
99
Коне
6
Фонте
6
Габриэль
2
Челик
23
Мендес
8
Шека
27
Леау
19
Бамба
93
Иконе
19
Пепе
4-1-1-3-1
1
Субашич
19
Сидибе
21
Жемерсон
15
Глик
97
Балло-Туре
14
Аолу
15
Силва
10
Мартинш
10
Головин
9
Лопеш
95
Винисиус
23
Мендес
29
Майя
29
Майя
23
Мендес
19
Бамба
7
Араухо
7
Араухо
19
Бамба
27
Леау
17
Фонте
17
Фонте
27
Леау
9
Лопеш
89
Шадли
89
Шадли
9
Лопеш
10
Головин
21
Ванкер
21
Ванкер
10
Головин
Остались в запасе
Лилль
Монако
17
Рейнилду
ЛЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
16
Диего Бенальо
ВР
27
Налдо
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
9
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
17
Рейнилду
ЛЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
Остались в запасе
16
Диего Бенальо
ВР
27
Налдо
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
9
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Лилль - Монако
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Лилль
Монако
Тренер «Монако» прокомментировал травму Головина
Вчера, 23:59
1
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
Вчера, 16:10
Лига 1: шансы «Монако» и «Осера» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:33
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:30
Стало известно, когда восстановится Головин, пропустивший матчи сборной России
Вчера, 09:50
1
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:30
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Тренер «Монако» прокомментировал травму Головина
Вчера, 23:59
1
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
Вчера, 16:10
Лига 1: шансы «Монако» и «Осера» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:33
Стало известно, когда восстановится Головин, пропустивший матчи сборной России
Вчера, 09:50
1
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
Вчера, 01:20
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+