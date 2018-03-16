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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Лилль
Монако - Лилль: обзор матча 16 марта 2018
Монако
16.03.2018, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 30 тур
2 : 1
Завершен
Лилль
44'
Р. Лопеш
61'
С. Йоветич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Лилль
Желтая карточка
Д. Субашич
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Моутинью
67'
ГОЛ! 2:0!
С. Йоветич
Пас отдал
Ж. Моутинью
61'
ГОЛ! 1:0!
Р. Лопеш
44'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Ибраим Амаду
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
6
Жорже
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Лилль
24
Кевин Малку
ЦЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
10
Фарес Бахлули
АП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
4-2-2-2
1
Субашич
24
Раджи
21
Жемерсон
15
Глик
19
Сидибе
8
Моутинью
18
Тилеманс
18
Лемар
9
Лопеш
9
Фалькао
17
Кейта
4-2-1-1-1
16
Меньян
32
Ие
5
Сумаоро
6
Алонсо
97
Балло-Туре
23
Мендес
10
Амаду
29
Майя
8
Бензия
19
Пепе
Остались в запасе
Монако
Лилль
96
Кевин Н'Дорам
ОП
27
Адама Дьякаби
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
6
Жорже
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
10
Фарес Бахлули
АП
24
Кевин Малку
ЦЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
96
Кевин Н'Дорам
ОП
27
Адама Дьякаби
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
6
Жорже
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Остались в запасе
10
Фарес Бахлули
АП
24
Кевин Малку
ЦЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча Монако - Лилль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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