Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Лилль
Монако - Лилль: обзор матча 14 мая 2023
Монако
14.05.2023, воскресенье, 18:05
Франция. Лига 1, 35 тур
0 : 0
Завершен
Лилль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - Лилль
90'
+3
Желтая карточка
Б. Диаките
86'
Замена
А. Вирджиниус
️️️️
Д. Дэвид
77'
Замена
А. Гомеш
️️️️
А. Гомес
Замена
Б. Эмболо
️️️️
А. Головин
74'
Замена
М. Аклиуш
️️️️
Т. Минамино
74'
71'
Желтая карточка
А. Гомес
66'
Замена
А. Унас
️️️️
Т. Веа
Замена
Э. Бен-Сегир
️️️️
М. Боадю
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
37
Эдан Диоп
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Лилль
56
Бенуа Костиль
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
4-2-3-1
1
Нюбель
12
Энрике
5
Дисаси
5
Матсима
2
Вандерсон
8
Матацо
24
Фофана
4
Якобс
10
Головин
18
Минамино
10
Боадю
4-2-2-2
30
Шевалье
18
Диаките
6
Фонте
4
Александро
31
Исмаили
21
Андре
7
Гомес
5
Кабелла
19
Бамба
22
Веа
15
Дэвид
18
Минамино
11
Аклиуш
11
Аклиуш
18
Минамино
10
Боадю
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
10
Боадю
10
Головин
7
Эмболо
7
Эмболо
10
Головин
7
Гомес
20
Гомеш
20
Гомеш
7
Гомес
15
Дэвид
7
Вирджиниус
7
Вирджиниус
15
Дэвид
22
Веа
96
Унас
96
Унас
22
Веа
Остались в запасе
Монако
Лилль
1
Томас Дидийон
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
37
Эдан Диоп
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
Главный тренер
Филипп Клеман
56
Бенуа Костиль
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
37
Эдан Диоп
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
Остались в запасе
56
Бенуа Костиль
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Монако - Лилль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Новости команд
Все
Монако
Лилль
«Хартс» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:37
Тренер «Баварии» объяснил первое поражение в сезоне
10:57
1
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Лилль» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
Лига Конференций: шансы «Хартс» и «Монако» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:07
«Хартс» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:37
Лига Конференций: шансы «Хартс» и «Монако» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:07
«Монако» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Тренер «Монако» прокомментировал травму Головина
20 ноября
1
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
20 ноября
Тренер «Баварии» объяснил первое поражение в сезоне
10:57
1
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Лилль» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Лилль» – «Бавария» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСЖ» и «Ромы» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+