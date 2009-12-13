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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Лилль
Монако - Лилль: обзор матча 13 декабря 2009
Монако
13.12.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 17 тур
0 : 4
Завершен
Лилль
39'
Т. Де Мело
55'
Т. Де Мело
72'
Й. Кабай (П)
85'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Лилль
Замена
Р. Мавуба
️️️️
Й. Кабай
ГОЛ! 0:4!
П. Обамеянг
Замена
П. Обамеянг
️️️️
Жервиньо
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Й. Кабай
Вторая желтая
Адриано
Замена
П. Фро
️️️️
Э. Азар
Замена
Ф. Нимани
️️️️
Э. Гудьонсен
ГОЛ! 0:2!
Т. Де Мело
Желтая карточка
Адриано
Желтая карточка
Э. Азар
ГОЛ! 0:1!
Т. Де Мело
Желтая карточка
С. Пюйгренье
Замена
И. Лоло
️️️️
В. Муратори
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
12
Нене
ЛП
15
Диего Перес
ЦП
8
Алехандро Алонсо
ПП
88
Фредерик Нимани
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
15
Флоран Бальмон
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
6
Стефан Дюмон
ЦП
9
Тулио Де Мело
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
89
Йоан Молло
ЦП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
Лилль
16
Людовик Бутель
ВР
25
Джерри Вандам
ПЗ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
33
Роберт Виттек
ЦФ
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
3-2-4-1
16
Руффье
12
Адриано
63
Н'Кулу
28
Пюйгренье
26
Муратори
27
Монгонгю
12
Нене
22
Гудьонсен
15
Перес
8
Алонсо
88
Нимани
4-3-2-1
1
Ландро
26
Дебюши
27
Шеджу
23
Рами
18
Берья
15
Бальмон
29
Кабай
6
Дюмон
10
Азар
27
Жервиньо
9
Де Мело
26
Муратори
5
Лоло
5
Лоло
26
Муратори
Пак Чу-Юн
89
Молло
89
Молло
Пак Чу-Юн
29
Кабай
24
Мавуба
24
Мавуба
29
Кабай
27
Жервиньо
7
Обамеянг
7
Обамеянг
27
Жервиньо
10
Азар
11
Фро
11
Фро
10
Азар
Остались в запасе
Монако
Лилль
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
16
Людовик Бутель
ВР
25
Джерри Вандам
ПЗ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
33
Роберт Виттек
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
Остались в запасе
16
Людовик Бутель
ВР
25
Джерри Вандам
ПЗ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
33
Роберт Виттек
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Монако - Лилль
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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