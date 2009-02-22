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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Монако
Лилль - Монако: обзор матча 22 февраля 2009
Лилль
22.02.2009, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 25 тур
2 : 1
Завершен
Монако
12'
Л. Обраньяк
90+2'
С. Дюмон
90+4'
Адриано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Монако
+4
ГОЛ! 2:1!
Адриано
ГОЛ! 2:0!
С. Дюмон
+2
Замена
Э. Азар
️️️️
Л. Обраньяк
Желтая карточка
Й. Леко
Замена
Н. Фоверг
️️️️
П. Фро
Замена
Ф. Нимани
️️️️
Й. Молло
Замена
С. Дюмон
️️️️
О. Шеджу
Желтая карточка
Ф. Берья
Желтая карточка
К. Мерием
Замена
А. Ликата
️️️️
Х. Пабло Пино
Травма
М. Бастос
Желтая карточка
Ф. Модесто
ГОЛ! 1:0!
Л. Обраньяк
Пас отдал
М. Бастос
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Грегори Малицки
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
5
Николя Плестан
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
18
Франк Берья
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
24
Рио Мавуба
(К)
ЦП
27
Орельен Шеджу
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ПП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
20
Франсуа Модесто
(К)
ЛЗ
19
Патрик Мюллер
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
89
Йоан Молло
ЛП
27
Йерко Леко
ЦП
14
Камиль Мерием
ЦП
99
Хуан Пабло Пино
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Гомес
Лилль
16
Людовик Бутель
ВР
25
Джерри Вандам
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Стефан Дюмон
ЦП
9
Николя Фоверг
ЦФ
33
Роберт Виттек
ЦФ
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
10
Александр Ликата
ПП
88
Фредерик Нимани
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
4-4-1
1
Малицки
19
Эмерсон
5
Плестан
23
Рами
18
Берья
7
Бастос
24
Мавуба
27
Шеджу
7
Обраньяк
11
Фро
3-3-1
16
Руффье
12
Адриано
19
Мюллер
20
Модесто
27
Леко
14
Мерием
89
Молло
99
Пино
27
Шеджу
6
Дюмон
6
Дюмон
27
Шеджу
7
Обраньяк
10
Азар
10
Азар
7
Обраньяк
11
Фро
9
Фоверг
9
Фоверг
11
Фро
99
Пино
10
Ликата
10
Ликата
99
Пино
89
Молло
88
Нимани
88
Нимани
89
Молло
6
Гакпе
6
Гакпе
Остались в запасе
Лилль
Монако
16
Людовик Бутель
ВР
25
Джерри Вандам
ПЗ
33
Роберт Виттек
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
Главный тренер
Рикарду Гомес
Остались в запасе
16
Людовик Бутель
ВР
25
Джерри Вандам
ПЗ
33
Роберт Виттек
ЦФ
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Рикарду Гомес
Статистика матча Лилль - Монако
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Лилль-Метрополь
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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