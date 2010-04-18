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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Монако
Лилль - Монако: обзор матча 18 апреля 2010
Лилль
18.04.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 33 тур
4 : 0
Завершен
Монако
14'
О. Шеджу
45'
Й. Кабай (П)
75'
Й. Кабай
90'
Т. Де Мело
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Монако
ГОЛ! 4:0!
Т. Де Мело
Замена
С. Дюмон
️️️️
Й. Кабай
Замена
М. Кутадье
️️️️
Нене
Замена
Л. Обраньяк
️️️️
Э. Азар
ГОЛ! 3:0!
Й. Кабай
Замена
Я. Сагбо
️️️️
Х. Пабло Пино
Замена
Т. Де Мело
️️️️
П. Фро
Замена
Й. Молло
️️️️
Л. Аруна
Желтая карточка
Л. Аруна
Желтая карточка
И. Лоло
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Й. Кабай
ГОЛ! 1:0!
О. Шеджу
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
19
Эмерсон
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
15
Флоран Бальмон
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
26
Винсан Муратори
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
12
Нене
ЛП
25
Лукман Аруна
ЦП
6
Эдуардо Коста
ЦП
99
Хуан Пабло Пино
АП
22
Мусса Маазу
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Лилль
16
Людовик Бутель
ВР
25
Джерри Вандам
ПЗ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
6
Стефан Дюмон
ЦП
9
Тулио Де Мело
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
12
Адриано
ПЗ
6
Дистель Зола
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
4-3-2-1
1
Ландро
19
Эмерсон
18
Берья
27
Шеджу
26
Дебюши
15
Бальмон
29
Кабай
24
Мавуба
10
Азар
27
Жервиньо
11
Фро
3-2-3-1-1
16
Руффье
5
Лоло
63
Н'Кулу
28
Пюйгренье
27
Монгонгю
26
Муратори
25
Аруна
6
Эдуардо Коста
12
Нене
99
Пино
22
Маазу
10
Азар
7
Обраньяк
7
Обраньяк
10
Азар
29
Кабай
6
Дюмон
6
Дюмон
29
Кабай
11
Фро
9
Де Мело
9
Де Мело
11
Фро
25
Аруна
89
Молло
89
Молло
25
Аруна
12
Нене
6
Кутадье
6
Кутадье
12
Нене
99
Пино
20
Сагбо
20
Сагбо
99
Пино
Остались в запасе
Лилль
Монако
16
Людовик Бутель
ВР
25
Джерри Вандам
ПЗ
39
Ларсен Туре
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
6
Дистель Зола
ЦП
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
12
Адриано
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
16
Людовик Бутель
ВР
25
Джерри Вандам
ПЗ
39
Ларсен Туре
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Остались в запасе
6
Дистель Зола
ЦП
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
12
Адриано
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Лилль - Монако
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Лилль-Метрополь
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