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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Лилль
Монако - Лилль: обзор матча 18 августа 2018
Монако
18.08.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 2 тур
0 : 0
Завершен
Лилль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Лилль
67'
Желтая карточка
З. Челик
64'
Желтая карточка
Т. Мендес
Желтая карточка
Х. Мбула
37'
15'
Желтая карточка
Шека
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
11
Хорди Мбула
ПВ
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Шека
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Монако
30
Сейду Си
ВР
3
Жульен Серрано
ЦЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
96
Кевин Н'Дорам
ОП
10
Софьян Диоп
АП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
4-1-1-2-2
16
Бенальо
3
Баррека
21
Жемерсон
15
Глик
6
Туре
14
Аолу
18
Тилеманс
11
Мбула
9
Лопеш
9
Фалькао
9
Йоветич
4-1-1-2-2
16
Меньян
2
Челик
6
Фонте
5
Сумаоро
97
Балло-Туре
23
Мендес
8
Шека
8
Бензия
19
Бамба
19
Пепе
35
Мотиба
Остались в запасе
Монако
Лилль
7
Самуэль Грандсир
ПВ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
96
Кевин Н'Дорам
ОП
10
Софьян Диоп
АП
69
Виллем Геббельс
ЛВ
30
Сейду Си
ВР
3
Жульен Серрано
ЦЗ
Главный тренер
Филипе Луис
34
Бубакари Сумаре
ОП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
16
Адам Якубек
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
7
Самуэль Грандсир
ПВ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
96
Кевин Н'Дорам
ОП
10
Софьян Диоп
АП
69
Виллем Геббельс
ЛВ
30
Сейду Си
ВР
3
Жульен Серрано
ЦЗ
Остались в запасе
34
Бубакари Сумаре
ОП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
16
Адам Якубек
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча Монако - Лилль
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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