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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Монако
Лилль - Монако: обзор матча 10 апреля 2016
Лилль
10.04.2016, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 33 тур
4 : 1
Завершен
Монако
37'
М. Амалфитано
67'
Эдер
77'
М. Оббади
88'
Д. Сидибе
90'
Ф. Бахлули
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Монако
90'
ГОЛ! 4:1!
Ф. Бахлули
Пас отдал
К. Мбаппе
ГОЛ! 4:0!
Д. Сидибе
Пас отдал
Ж. Талло
88'
Замена
Ж. Талло
️️️️
С. Буфал
85'
Замена
Р. Мавуба
️️️️
М. Оббади
82'
ГОЛ! 3:0!
М. Оббади
Пас отдал
С. Буфал
77'
69'
Замена
Ф. Бахлули
️️️️
В. Лав
ГОЛ! 2:0!
Эдер
Пас отдал
М. Оббади
67'
59'
Замена
К. Мбаппе
️️️️
Т. Лемар
59'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Н. Дирар
Замена
А. Сумаоро
️️️️
Ф. Бальмон
59'
Красная карточка
Р. Сивелли
55'
44'
Желтая карточка
Фабиньо
43'
Желтая карточка
А. Раджи
ГОЛ! 1:0!
М. Амалфитано
Пас отдал
Эдер
37'
Желтая карточка
М. Оббади
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
21
Мунир Оббади
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
15
Флоран Бальмон
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
28
Жереми Тулалан
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
18
Тома Лемар
АП
20
Бернарду Силва
АП
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Лилль
30
Стив Элана
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
24
Рио Мавуба
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
49
Жуниор Талло
ЦФ
Монако
1
Пауль Нарди
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Фарес Бахлули
АП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
4-1-2-1-1
1
Эньяма
2
Сивелли
14
Корчиа
25
Баша
19
Сидибе
10
Амаду
15
Бальмон
31
Амалфитано
17
Буфал
24
Эдер
4-1-2-2-1
1
Субашич
24
Раджи
6
Карвалью
21
Жемерсон
12
Эчиеджиле
6
Фабиньо
28
Тулалан
8
Дирар
18
Лемар
20
Силва
19
Вагнер Лав
15
Бальмон
5
Сумаоро
5
Сумаоро
15
Бальмон
21
Оббади
24
Мавуба
24
Мавуба
21
Оббади
17
Буфал
49
Талло
49
Талло
17
Буфал
19
Вагнер Лав
10
Бахлули
10
Бахлули
19
Вагнер Лав
8
Дирар
9
Каррийо
9
Каррийо
8
Дирар
18
Лемар
10
Мбаппе
10
Мбаппе
18
Лемар
Остались в запасе
Лилль
Монако
30
Стив Элана
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
8
Яссин Бензия
АП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
1
Пауль Нарди
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
30
Стив Элана
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
8
Яссин Бензия
АП
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Лилль - Монако
1
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Себастьян Морейра
(Бельфор)
Стадион:
Пьер Моруа
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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