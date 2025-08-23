В стартовом туре Серии А «Кальяри» и «Фиорентина» начинают сезон с разными задачами: хозяева будут бороться за выживание, а гости ставят цель попасть в еврокубковую зону. Матч на «Сарденья» обещает стать проверкой на прочность для обеих команд, учитывая их недавнюю статистику и результаты в межсезонье.
«Кальяри»
Команда провела непростой прошлый сезон и вновь выглядит претендентом на борьбу в нижней части таблицы. В последнем туре прошлого чемпионата «Кальяри» уступил «Наполи» 0:2, а в пяти последних играх сумел забить лишь трижды, что подчeркивает слабость в атаке. При этом оборона действует более дисциплинированно, в среднем пропуская меньше гола за игру. Позитивным фактором остаeтся домашний стадион: в четырeх последних встречах на «Сарденья» команда побеждала, и именно это внушает определeнный оптимизм болельщикам.
«Фиорентина»
Гости подходят к старту сезона в хорошем тонусе после участия в еврокубках и серии товарищеских матчей. В первом туре они выдали зрелищную игру против «Удинезе» и выиграли 3:2, вновь подтвердив, что их сильная сторона – атака. «Фиорентина» забивает в трeх последних матчах Серии А подряд, однако остаeтся уязвимой в обороне: команда пропускает в шести последних поединках чемпионата. В пяти последних играх показатели сбалансированные: шесть забитых и три пропущенных мяча. На фоне ослабленного соперника гости выглядят фаворитом, особенно учитывая их более высокий уровень исполнителей.
Факты о командах
«Кальяри»
- Забивает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в среднем 0.80 гола за игру
- Побеждает в 4 последних матчах дома
- Не отличается высокой результативностью в атаке
«Фиорентина»
- Побеждает в 4 последних очных встречах с «Кальяри»
- Забивает в среднем 1.20 гола за игру
- Пропускает в среднем 0.60 гола за игру
- Отличается стабильностью в атакующих действиях и регулярно создаeт моменты
Прогноз на матч «Кальяри» – «Фиорентина»
С учeтом статистики и формы команд можно ожидать, что «Фиорентина» возьмeт инициативу и будет создавать больше моментов у ворот соперника. «Кальяри» попытается сыграть от обороны, делая ставку на контратаки и фактор домашнего поля, но классовое преимущество гостей очевидно. Вероятнее всего, «Фиорентина» сможет увезти победу, и при этом матч вряд ли станет результативным, так как хозяева редко забивают, а гости вряд ли позволят им раскрыться.
Рекомендованные ставки
- Победа «Фиорентины» – коэффициент 1.85
- Победа «Фиорентины» и тотал меньше 3.5 – коэффициент 2.10
Рекомендация: ставка на победу «Фиорентины» – коэффициент 1.85