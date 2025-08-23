В стартовом туре Серии А «Кальяри» и «Фиорентина» начинают сезон с разными задачами: хозяева будут бороться за выживание, а гости ставят цель попасть в еврокубковую зону. Матч на «Сарденья» обещает стать проверкой на прочность для обеих команд, учитывая их недавнюю статистику и результаты в межсезонье.

«Кальяри»

Команда провела непростой прошлый сезон и вновь выглядит претендентом на борьбу в нижней части таблицы. В последнем туре прошлого чемпионата «Кальяри» уступил «Наполи» 0:2, а в пяти последних играх сумел забить лишь трижды, что подчeркивает слабость в атаке. При этом оборона действует более дисциплинированно, в среднем пропуская меньше гола за игру. Позитивным фактором остаeтся домашний стадион: в четырeх последних встречах на «Сарденья» команда побеждала, и именно это внушает определeнный оптимизм болельщикам.

«Фиорентина»

Гости подходят к старту сезона в хорошем тонусе после участия в еврокубках и серии товарищеских матчей. В первом туре они выдали зрелищную игру против «Удинезе» и выиграли 3:2, вновь подтвердив, что их сильная сторона – атака. «Фиорентина» забивает в трeх последних матчах Серии А подряд, однако остаeтся уязвимой в обороне: команда пропускает в шести последних поединках чемпионата. В пяти последних играх показатели сбалансированные: шесть забитых и три пропущенных мяча. На фоне ослабленного соперника гости выглядят фаворитом, особенно учитывая их более высокий уровень исполнителей.

Факты о командах

«Кальяри»

Забивает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру

Побеждает в 4 последних матчах дома

Не отличается высокой результативностью в атаке

«Фиорентина»

Побеждает в 4 последних очных встречах с «Кальяри»

Забивает в среднем 1.20 гола за игру

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру

Отличается стабильностью в атакующих действиях и регулярно создаeт моменты

Прогноз на матч «Кальяри» – «Фиорентина»

С учeтом статистики и формы команд можно ожидать, что «Фиорентина» возьмeт инициативу и будет создавать больше моментов у ворот соперника. «Кальяри» попытается сыграть от обороны, делая ставку на контратаки и фактор домашнего поля, но классовое преимущество гостей очевидно. Вероятнее всего, «Фиорентина» сможет увезти победу, и при этом матч вряд ли станет результативным, так как хозяева редко забивают, а гости вряд ли позволят им раскрыться.

Рекомендованные ставки

Победа «Фиорентины» – коэффициент 1.85

Победа «Фиорентины» и тотал меньше 3.5 – коэффициент 2.10

Рекомендация: ставка на победу «Фиорентины» – коэффициент 1.85