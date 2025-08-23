Введите ваш ник на сайте
«Кальяри» – «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 1.85

23 августа 2025 8:13
Кальяри - Фиорентина
24 авг. 2025, воскресенье 19:30 | Италия. Серия А, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Фиорентины»
Сделать ставку

В стартовом туре Серии А «Кальяри» и «Фиорентина» начинают сезон с разными задачами: хозяева будут бороться за выживание, а гости ставят цель попасть в еврокубковую зону. Матч на «Сарденья» обещает стать проверкой на прочность для обеих команд, учитывая их недавнюю статистику и результаты в межсезонье.

«Кальяри»

Команда провела непростой прошлый сезон и вновь выглядит претендентом на борьбу в нижней части таблицы. В последнем туре прошлого чемпионата «Кальяри» уступил «Наполи» 0:2, а в пяти последних играх сумел забить лишь трижды, что подчeркивает слабость в атаке. При этом оборона действует более дисциплинированно, в среднем пропуская меньше гола за игру. Позитивным фактором остаeтся домашний стадион: в четырeх последних встречах на «Сарденья» команда побеждала, и именно это внушает определeнный оптимизм болельщикам.

«Фиорентина»

Гости подходят к старту сезона в хорошем тонусе после участия в еврокубках и серии товарищеских матчей. В первом туре они выдали зрелищную игру против «Удинезе» и выиграли 3:2, вновь подтвердив, что их сильная сторона – атака. «Фиорентина» забивает в трeх последних матчах Серии А подряд, однако остаeтся уязвимой в обороне: команда пропускает в шести последних поединках чемпионата. В пяти последних играх показатели сбалансированные: шесть забитых и три пропущенных мяча. На фоне ослабленного соперника гости выглядят фаворитом, особенно учитывая их более высокий уровень исполнителей.

Факты о командах

«Кальяри»

  • Забивает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру
  • Побеждает в 4 последних матчах дома
  • Не отличается высокой результативностью в атаке

«Фиорентина»

  • Побеждает в 4 последних очных встречах с «Кальяри»
  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру
  • Отличается стабильностью в атакующих действиях и регулярно создаeт моменты

Личные встречи
25% (8)
25% (8)
50% (16)
32
Забитых мячей
50
1
В среднем за матч
1.56
5:2
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  3:5
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 33 тур
Кальяри
1 : 2
23.04.2025
Фиорентина
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
1 : 0
08.12.2024
Кальяри
Италия. Серия А, 38 тур
Кальяри
2 : 3
23.05.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
3 : 0
02.10.2023
Кальяри
Италия. Серия А, 23 тур
Кальяри
1 : 1
23.01.2022
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
3 : 0
24.10.2021
Кальяри
Италия. Серия А, 36 тур
Кальяри
0 : 0
12.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
1 : 0
10.01.2021
Кальяри
Италия. Серия А, 31 тур
Фиорентина
0 : 0
08.07.2020
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Кальяри
5 : 2
10.11.2019
Фиорентина
Италия. Серия А, 28 тур
Кальяри
2 : 1
15.03.2019
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
1 : 1
21.10.2018
Кальяри
Италия. Серия А, 37 тур
Фиорентина
0 : 1
13.05.2018
Кальяри
Италия. Серия А, 18 тур
Кальяри
0 : 1
22.12.2017
Фиорентина
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
1 : 0
12.03.2017
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Кальяри
3 : 5
23.10.2016
Фиорентина
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
1 : 3
26.04.2015
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
0 : 4
30.11.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
1 : 0
01.02.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
1 : 1
15.09.2013
Кальяри
Италия. Серия А, 30 тур
Кальяри
2 : 1
30.03.2013
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
4 : 1
04.11.2012
Кальяри
Италия. Серия А, 38 тур
Фиорентина
0 : 0
13.05.2012
Кальяри
Италия. Серия А, 19 тур
Кальяри
0 : 0
22.01.2012
Фиорентина
Италия. Серия А, 34 тур
Кальяри
1 : 2
23.04.2011
Фиорентина
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
1 : 0
05.12.2010
Кальяри
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
2 : 2
31.01.2010
Фиорентина
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
1 : 0
13.09.2009
Кальяри
Италия. Серия А, 31 тур
Фиорентина
2 : 1
11.04.2009
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Кальяри
1 : 0
16.11.2008
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Кальяри
2 : 1
04.05.2008
Фиорентина
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
5 : 1
23.12.2007
Кальяри
Прогноз на матч «Кальяри» – «Фиорентина»

С учeтом статистики и формы команд можно ожидать, что «Фиорентина» возьмeт инициативу и будет создавать больше моментов у ворот соперника. «Кальяри» попытается сыграть от обороны, делая ставку на контратаки и фактор домашнего поля, но классовое преимущество гостей очевидно. Вероятнее всего, «Фиорентина» сможет увезти победу, и при этом матч вряд ли станет результативным, так как хозяева редко забивают, а гости вряд ли позволят им раскрыться.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Фиорентины» – коэффициент 1.85
  • Победа «Фиорентины» и тотал меньше 3.5 – коэффициент 2.10

Рекомендация: ставка на победу «Фиорентины» – коэффициент 1.85

1.85
Победа «Фиорентины»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Италия. Серия А Фиорентина Кальяри
