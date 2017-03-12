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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Кальяри
Фиорентина - Кальяри: обзор матча 12 марта 2017
Фиорентина
12.03.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 28 тур
1 : 0
Завершен
Кальяри
90+2'
Н. Калинич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Кальяри
ГОЛ! 1:0!
Н. Калинич
Пас отдал
К. Тельо
90'
+2
85'
Замена
С. Падоин
️️️️
А. Ионицэ
Замена
М. Бадель
️️️️
Ф. Бернардески
80'
77'
Желтая карточка
С. Мянго
73'
Замена
М. Сау
️️️️
Ж. Педро
Замена
Й. Иличич
️️️️
Р. Сапонара
66'
Замена
К. Санчес
️️️️
Н. Томович
66'
Желтая карточка
Д. Астори
61'
Желтая карточка
Н. Томович
56'
45'
Замена
С. Мянго
️️️️
Н. Мурру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
23
Николо Барелла
АП
27
Даниэле Дессена
ПП
9
Жоао Педро
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Фиорентина
57
Марко Спортиелло
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Кальяри
13
Роберто Коломбо
ВР
22
Габриэл
ВР
36
Лука Кроста
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
19
Симоне Падоин
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
3-2-3-2
16
Тэтэрушану
2
Гонсало
4
Томович
13
Астори
6
Валеро
15
Весино
37
Тельо
17
Сапонара
10
Бернардески
9
Калинич
14
Кьеза
4-3-1-2
77
Рафаэль
22
Исла
4
Писакане
22
Алвеш
29
Мурру
27
Дессена
77
Тахцидис
17
Ионицэ
23
Барелла
22
Боррьелло
9
Жоао Педро
10
Бернардески
47
Бадель
47
Бадель
10
Бернардески
4
Томович
15
Санчес
15
Санчес
4
Томович
17
Сапонара
72
Иличич
72
Иличич
17
Сапонара
29
Мурру
13
Мянго
13
Мянго
29
Мурру
17
Ионицэ
19
Падоин
19
Падоин
17
Ионицэ
9
Жоао Педро
25
Сау
25
Сау
9
Жоао Педро
Остались в запасе
Фиорентина
Кальяри
10
Янис Хаджи
АП
57
Марко Спортиелло
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
13
Роберто Коломбо
ВР
22
Габриэл
ВР
36
Лука Кроста
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Остались в запасе
10
Янис Хаджи
АП
57
Марко Спортиелло
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
22
Габриэл
ВР
36
Лука Кроста
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Массимо Растелли
Статистика матча Фиорентина - Кальяри
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Клаудио Гавиллуччи
(Латина)
Стадион:
Артемио Франки
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