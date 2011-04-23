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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Фиорентина
Кальяри - Фиорентина: обзор матча 23 апреля 2011
Кальяри
23.04.2011, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 2
Завершен
Фиорентина
46'
А. Коссу
45'
А. Черчи
50'
А. Черчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Фиорентина
Замена
А. Салифу
️️️️
А. Муту
Замена
С. Ланер
️️️️
Д. Бьондини
Замена
М. Маркьонни
️️️️
А. Черчи
Замена
Д. Рагацу
️️️️
А. Лаццари
Замена
С. Миссироли
️️️️
Д. Конти
ГОЛ! 1:2!
А. Черчи
ГОЛ! 1:1!
А. Коссу
Пас отдал
Р. Аквафреска
ГОЛ! 0:1!
А. Черчи
Пас отдал
А. Муту
Замена
Г. Д'Агостино
️️️️
М. Донадель
Желтая карточка
П. Кролдруп
12'
Желтая карточка
М. Донадель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
33
Марко Донадель
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
12
Адриан Муту
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Кальяри
22
Иван Пелиццоли
ВР
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
14
Чезаре Натали
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
15
Хума Бабакар
ЦФ
4-4-1-1
22
Агацци
33
Агостини
13
Астори
2
Канини
24
Перицо
44
Наингголан
8
Бьондини
5
Конти
10
Лаццари
7
Коссу
99
Аквафреска
4-3-3
1
Боруц
29
Де Сильвестри
3
Кролдруп
5
Гамберини
21
Паскуаль
33
Донадель
18
Монтоливо
85
Бехрами
19
Джилардино
7
Черчи
12
Муту
5
Конти
6
Миссироли
6
Миссироли
5
Конти
8
Бьондини
4
Ланер
4
Ланер
8
Бьондини
10
Лаццари
26
Рагацу
26
Рагацу
10
Лаццари
33
Донадель
10
Д'Агостино
10
Д'Агостино
33
Донадель
12
Муту
20
Салифу
20
Салифу
12
Муту
7
Черчи
32
Маркьонни
32
Маркьонни
7
Черчи
Остались в запасе
Кальяри
Фиорентина
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Донадони
1
Себастьян Фрей
ВР
14
Чезаре Натали
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
Остались в запасе
1
Себастьян Фрей
ВР
14
Чезаре Натали
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Кальяри - Фиорентина
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Сант-Элия
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