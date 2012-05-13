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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Кальяри
Фиорентина - Кальяри: обзор матча 13 мая 2012
Фиорентина
13.05.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 38 тур
0 : 0
Завершен
Кальяри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Кальяри
Замена
С. Эрикссон
️️️️
Г. Перицо
Замена
Н. Мурру
️️️️
М. Канини
Замена
С. Ибарбо
️️️️
А. Экдаль
Замена
Б. Максвелл Акости
️️️️
А. Лаццари
Желтая карточка
Д. Дессена
Желтая карточка
А. Черчи
Замена
М. Кассани
️️️️
Л. Де Сильвестри
Желтая карточка
Д. Конти
Замена
А. Салифу
️️️️
М. Маркьонни
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
33
Нето
ВР
27
Фелипе
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
10
Андреа Лаццари
ПЗ
13
Хуссин Харджа
ЛП
49
Ромуло
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
21
Мануэль Паскуаль
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
32
Марко Маркьонни
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
8
Альбин Экдаль
ПП
27
Даниэле Дессена
ЛФ
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
7
Нене
РФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Фиорентина
12
Никколо Манфредини
ВР
39
Паоло Роццио
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
25
Даниэль Кофи Агуй
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
15
Николас Бови
ЦП
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
4-4-2
33
Нето
27
Фелипе
29
Де Сильвестри
14
Натали
10
Лаццари
13
Харджа
83
Оливера
21
Паскуаль
49
Ромуло
32
Маркьонни
7
Черчи
4-3-3
1
Аврамов
24
Перицо
2
Канини
13
Астори
15
Ариаудо
8
Экдаль
5
Конти
44
Наингголан
7
Нене
19
Рибейро
27
Дессена
29
Де Сильвестри
6
Кассани
6
Кассани
29
Де Сильвестри
32
Маркьонни
20
Салифу
20
Салифу
32
Маркьонни
10
Лаццари
7
Акости
7
Акости
10
Лаццари
24
Перицо
26
Эрикссон
26
Эрикссон
24
Перицо
2
Канини
29
Мурру
29
Мурру
2
Канини
8
Экдаль
8
Ибарбо
8
Ибарбо
8
Экдаль
Остались в запасе
Фиорентина
Кальяри
12
Никколо Манфредини
ВР
25
Даниэль Кофи Агуй
ЦП
39
Паоло Роццио
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
15
Николас Бови
ЦП
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
22
Михаэль Агацци
ВР
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
12
Никколо Манфредини
ВР
25
Даниэль Кофи Агуй
ЦП
39
Паоло Роццио
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
Остались в запасе
15
Николас Бови
ЦП
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
22
Михаэль Агацци
ВР
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Фиорентина - Кальяри
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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