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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Фиорентина
Кальяри - Фиорентина: обзор матча 31 января 2010
Кальяри
31.01.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
2 : 2
Завершен
Фиорентина
36'
А. Лаццари
48'
Д. Астори
8'
М. Маркьонни
63'
С. Йоветич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Фиорентина
Замена
️️️️
М. Паскуаль
Замена
А. Парола
️️️️
Жеда
Замена
М. Сантана
️️️️
М. Маркьонни
ГОЛ! 2:2!
С. Йоветич
Замена
Нене
️️️️
А. Матри
Желтая карточка
Х. Варгас
Замена
А. Гамберини
️️️️
Фелипе
Вторая желтая
А. Коссу
ГОЛ! 2:1!
Д. Астори
ГОЛ! 1:1!
А. Лаццари
Желтая карточка
С. Йоветич
Желтая карточка
Д. Конти
Замена
М. Виджорито
️️️️
Ф. Маркетти
Желтая карточка
Фелипе
ГОЛ! 0:1!
М. Маркьонни
Желтая карточка
А. Коссу
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Кальяри
22
Мауро Виджорито
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
18
Андреа Парола
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
6
Симоне Бароне
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Фиорентина
1
Влада Аврамов
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
23
Марио Болатти
ЦП
4-3-1-2
22
Маркетти
33
Агостини
2
Канини
6
Марцоратти
13
Астори
8
Бьондини
5
Конти
10
Лаццари
7
Коссу
27
Жеда
21
Матри
4-4-2
1
Фрей
29
Де Сильвестри
27
Фелипе
14
Натали
21
Паскуаль
32
Маркьонни
18
Монтоливо
33
Донадель
11
Варгас
19
Джилардино
9
Йоветич
27
Жеда
18
Парола
18
Парола
27
Жеда
22
Маркетти
22
Виджорито
22
Виджорито
22
Маркетти
21
Матри
7
Нене
7
Нене
21
Матри
27
Фелипе
5
Гамберини
5
Гамберини
27
Фелипе
32
Маркьонни
11
Сантана
11
Сантана
32
Маркьонни
Остались в запасе
Кальяри
Фиорентина
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
6
Симоне Бароне
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Влада Аврамов
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
23
Марио Болатти
ЦП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
6
Симоне Бароне
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
23
Марио Болатти
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Кальяри - Фиорентина
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Сант-Элия
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