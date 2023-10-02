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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Кальяри
Фиорентина - Кальяри: обзор матча 02 октября 2023
Фиорентина
02.10.2023, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 7 тур
3 : 0
Завершен
Кальяри
3'
Н. Гонсалес
21'
А. Доссена (АГ)
90+4'
М. Нзола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Кальяри
ГОЛ! 3:0!
М. Нзола
90'
+4
Замена
Р. Мандрагора
️️️️
А. Дункан
90'
+3
Желтая карточка
Д. Инфантино
86'
Замена
М. Нзола
️️️️
Л. Белтран
75'
75'
Замена
А. Оберт
️️️️
П. Хацидиакос
75'
Замена
А. Ди Пардо
️️️️
Г. Цаппа
74'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
А. Петанья
Замена
Н. Иконе
️️️️
Н. Гонсалес
65'
Замена
Д. Инфантино
️️️️
Д. Бонавентура
64'
Замена
К. Куаме
️️️️
Й. Брекало
64'
46'
Замена
Г. Ористанио
️️️️
Э. Шомуродов
46'
Замена
М. Прати
️️️️
А. Дейола
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
А. Доссена
21'
ГОЛ! 1:0!
Н. Гонсалес
Пас отдал
Л. Белтран
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
6
Артур
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Кальяри
23
Борис Радунович
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
8
Найтан Нандес
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
45
Антуан Макумбу
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Фиорентина
53
Оливер Кристенсен
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
32
Джино Инфантино
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
72
Антонин Барак
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
70
М'Бала Нзола
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
20
Сулемана
ОП
18
Маттео Прати
ОП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
11
Зито Лувумбо
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
4-3-2-1
1
Террачиано
65
Паризи
28
Мартинес
31
Миленкович
33
Кайоде
6
Артур
32
Дункан
7
Бонавентура
7
Брекало
31
Гонсалес
18
Белтран
3-2-3-2
23
Радунович
24
Ветеска
13
Доссена
4
Хацидиакос
4
Цаппа
3
Ауджелло
8
Нандес
14
Дейола
45
Макумбу
37
Петанья
14
Шомуродов
32
Дункан
8
Мандрагора
8
Мандрагора
32
Дункан
7
Бонавентура
32
Инфантино
32
Инфантино
7
Бонавентура
31
Гонсалес
93
Иконе
93
Иконе
31
Гонсалес
18
Белтран
70
Нзола
70
Нзола
18
Белтран
7
Брекало
8
Куаме
8
Куаме
7
Брекало
4
Хацидиакос
33
Оберт
33
Оберт
4
Хацидиакос
4
Цаппа
29
Ди Пардо
29
Ди Пардо
4
Цаппа
14
Дейола
18
Прати
18
Прати
14
Дейола
14
Шомуродов
11
Ористанио
11
Ористанио
14
Шомуродов
37
Петанья
30
Паволетти
30
Паволетти
37
Петанья
Остались в запасе
Фиорентина
Кальяри
53
Оливер Кристенсен
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
72
Антонин Барак
АП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
18
Симоне Арести
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
20
Сулемана
ОП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
11
Зито Лувумбо
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
72
Антонин Барак
АП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
20
Сулемана
ОП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
11
Зито Лувумбо
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Фиорентина - Кальяри
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
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0 : 2
24.10.2026
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