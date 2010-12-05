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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Кальяри
Фиорентина - Кальяри: обзор матча 05 декабря 2010
Фиорентина
05.12.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 0
Завершен
Кальяри
52'
А. Муту
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Кальяри
Желтая карточка
А. Боруц
Замена
М. Болатти
️️️️
А. Льяич
Замена
Д. Рагацу
️️️️
А. Коссу
Замена
К. Дзанетти
️️️️
Г. Д'Агостино
Травма
А. Льяич
Замена
А. Лаццари
️️️️
Нене
Желтая карточка
А. Муту
Желтая карточка
М. Донадель
ГОЛ! 1:0!
А. Муту
Пас отдал
Г. Д'Агостино
Желтая карточка
Д. Астори
Замена
Л. Ариаудо
️️️️
С. Ланер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
33
Марко Донадель
(К)
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Марио Сантана
ПП
12
Адриан Муту
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
4
Симон Ланер
ПЗ
5
Даниэле Конти
(К)
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
8
Давиде Бьондини
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Фиорентина
1
Влада Аврамов
ВР
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
23
Марио Болатти
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
7
Алессио Черчи
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Кальяри
22
Иван Пелиццоли
ВР
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
4-4-1-1
1
Боруц
21
Паскуаль
5
Гамберини
31
Кампорезе
29
Де Сильвестри
11
Варгас
33
Донадель
10
Д'Агостино
11
Сантана
22
Льяич
12
Муту
4-1-2-1-2
22
Агацци
4
Ланер
13
Астори
2
Канини
33
Агостини
5
Конти
8
Бьондини
44
Наингголан
7
Коссу
7
Нене
21
Матри
10
Д'Агостино
14
Дзанетти
14
Дзанетти
10
Д'Агостино
22
Льяич
23
Болатти
23
Болатти
22
Льяич
4
Ланер
15
Ариаудо
15
Ариаудо
4
Ланер
7
Нене
10
Лаццари
10
Лаццари
7
Нене
7
Коссу
26
Рагацу
26
Рагацу
7
Коссу
Остались в запасе
Фиорентина
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
32
Марко Маркьонни
ПП
7
Алессио Черчи
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
22
Иван Пелиццоли
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
32
Марко Маркьонни
ПП
7
Алессио Черчи
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Остались в запасе
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
22
Иван Пелиццоли
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Фиорентина - Кальяри
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:55 (прямая)
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