«Ноттингем Форест» – «Брентфорд»: прогноз и ставки на матч 17 августа 2025 с коэффициентом 1.72

16 августа 2025 8:24
Ноттингем Форест - Брентфорд
17 авг. 2025, воскресенье 16:00 | Англия. Премьер-лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
X2 – «Брентфорд»
Сделать ставку

На старте нового сезона Премьер-лиги «Ноттингем Форест» и «Брентфорд» пока не впечатляют результативностью, но демонстрируют разные тенденции в атаке. В рамках 11 тура соперники сыграют на «Сити Граунд», где «лесники» надеются наконец прервать безвыигрышную серию. В то же время «Брентфорд» продолжает удивлять своей стабильностью в наборе очков.

«Ноттингем Форест»

Форма «Ноттингема» вызывает тревогу: команда не побеждает уже 8 матчей подряд, включая предсезонные встречи. Более того, она не может отличиться в 7 из 9 последних официальных игр. Последний матч в АПЛ завершился поражением от «Челси» (0:1), а в пяти крайних играх команда забила лишь один гол.

Тренерскому штабу не удаeтся наладить атакующую игру – в контрольных матчах нули на табло стали уже нормой. Даже против соперников с меньшим статусом, как «Аль-Кадисия» или «Эшторил», «Форест» не создал опасности у ворот. При этом оборона действует сдержанно – в пяти последних матчах команда пропускает в среднем менее одного гола (0.80).

«Брентфорд»

«Пчeлы» уверенно входят в сезон. Они забивают в 10 матчах подряд, включая АПЛ и товарищеские игры. Последняя встреча в чемпионате завершилась ничьей с «Вулверхэмптоном» (1:1). В предсезонке команда выглядела уверенно, особенно против КПР (1:0) и «Боруссии» М (2:2).

В атаке «Брентфорд» стабилен – 7 мячей за последние 5 игр. Однако и защита допускает: 7 пропущенных за тот же отрезок (в среднем 1.40 за матч). Тем не менее, команда проиграла лишь дважды в последних 12 матчах, что говорит о высоком уровне выносливости и организации.

Факты о командах

«Ноттингем Форест»

  • Не выигрывает в 8 матчах подряд.
  • Не забивает в 7 из 9 последних официальных встреч.
  • Средняя результативность: 0.20 гола за игру.
  • Пропускает стабильно: 8 матчей подряд в АПЛ с минимум одним голом.

«Брентфорд»

  • Забивает в 10 матчах подряд.
  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей.
  • Средняя результативность: 1.40 гола за игру.
  • Пропускает в 7 из 8 последних матчей.

Личные встречи
25% (5)
20% (4)
55% (11)
25
Забитых мячей
35
1.25
В среднем за матч
1.75
4:3
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Ноттингем Форест
0 : 2
01.05.2025
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Брентфорд
0 : 2
21.12.2024
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Брентфорд
3 : 2
20.01.2024
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
01.10.2023
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Брентфорд
2 : 1
29.04.2023
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Ноттингем Форест
2 : 2
05.11.2022
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Брентфорд
1 : 1
20.03.2021
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ноттингем Форест
1 : 3
12.12.2020
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Брентфорд
0 : 1
28.01.2020
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
05.10.2019
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
09.02.2019
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Брентфорд
2 : 1
01.09.2018
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
10.04.2018
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Брентфорд
3 : 4
12.08.2017
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Ноттингем Форест
2 : 3
07.03.2017
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Брентфорд
1 : 0
16.08.2016
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Ноттингем Форест
0 : 3
02.04.2016
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Брентфорд
2 : 1
21.11.2015
Ноттингем Форест
Англия. Чемпион-Лига, 41 тур
Брентфорд
2 : 2
06.04.2015
Ноттингем Форест
Англия. Чемпион-Лига, 16 тур
Ноттингем Форест
1 : 3
05.11.2014
Брентфорд
Показать все

Прогноз на матч

Исходя из формы команд, «Брентфорд» выглядит гораздо стабильнее: атакующая линия работает эффективно, и даже в непростых матчах команда находит моменты. В то же время «Ноттингем» продолжает буксовать и не может найти путь к воротам соперников. На фоне продолжающейся безголевой засухи и общего спада в игре «Фореста» ставка на непроигрыш гостей выглядит оправданной. При этом гол от «Брентфорда» почти гарантирован.

Рекомендованные ставки

  • X2 – «Брентфорд» не проиграет – коэффициент 1.72
  • Индивидуальный тотал «Брентфорда» больше 0.5 – коэффициент 1.50

1.72
X2 – «Брентфорд»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Англия. Премьер-лига Брентфорд Ноттингем Форест
