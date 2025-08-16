На старте нового сезона Премьер-лиги «Ноттингем Форест» и «Брентфорд» пока не впечатляют результативностью, но демонстрируют разные тенденции в атаке. В рамках 11 тура соперники сыграют на «Сити Граунд», где «лесники» надеются наконец прервать безвыигрышную серию. В то же время «Брентфорд» продолжает удивлять своей стабильностью в наборе очков.

«Ноттингем Форест»

Форма «Ноттингема» вызывает тревогу: команда не побеждает уже 8 матчей подряд, включая предсезонные встречи. Более того, она не может отличиться в 7 из 9 последних официальных игр. Последний матч в АПЛ завершился поражением от «Челси» (0:1), а в пяти крайних играх команда забила лишь один гол.

Тренерскому штабу не удаeтся наладить атакующую игру – в контрольных матчах нули на табло стали уже нормой. Даже против соперников с меньшим статусом, как «Аль-Кадисия» или «Эшторил», «Форест» не создал опасности у ворот. При этом оборона действует сдержанно – в пяти последних матчах команда пропускает в среднем менее одного гола (0.80).

«Брентфорд»

«Пчeлы» уверенно входят в сезон. Они забивают в 10 матчах подряд, включая АПЛ и товарищеские игры. Последняя встреча в чемпионате завершилась ничьей с «Вулверхэмптоном» (1:1). В предсезонке команда выглядела уверенно, особенно против КПР (1:0) и «Боруссии» М (2:2).

В атаке «Брентфорд» стабилен – 7 мячей за последние 5 игр. Однако и защита допускает: 7 пропущенных за тот же отрезок (в среднем 1.40 за матч). Тем не менее, команда проиграла лишь дважды в последних 12 матчах, что говорит о высоком уровне выносливости и организации.

Факты о командах

«Ноттингем Форест»

Не выигрывает в 8 матчах подряд.

Не забивает в 7 из 9 последних официальных встреч.

Средняя результативность: 0.20 гола за игру.

Пропускает стабильно: 8 матчей подряд в АПЛ с минимум одним голом.

«Брентфорд»

Забивает в 10 матчах подряд.

Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей.

Средняя результативность: 1.40 гола за игру.

Пропускает в 7 из 8 последних матчей.

Прогноз на матч

Исходя из формы команд, «Брентфорд» выглядит гораздо стабильнее: атакующая линия работает эффективно, и даже в непростых матчах команда находит моменты. В то же время «Ноттингем» продолжает буксовать и не может найти путь к воротам соперников. На фоне продолжающейся безголевой засухи и общего спада в игре «Фореста» ставка на непроигрыш гостей выглядит оправданной. При этом гол от «Брентфорда» почти гарантирован.

