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Брентфорд - Ноттингем Форест
Брентфорд - Ноттингем Форест: обзор матча 29 апреля 2023
Брентфорд
29.04.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
2 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
82'
А. Тони
90+4'
Д. Да Силва
45+1'
Данило
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Ноттингем Форест
ГОЛ! 2:1!
Д. Да Силва
Пас отдал
Ф. Ониика
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
А. Тони
82'
81'
Замена
Р. Йетс
️️️️
О. Мангала
Замена
С. Годдос
️️️️
К. Шаде
77'
Замена
Ф. Ониика
️️️️
В. Янельт
71'
Замена
Ш. Баптист
️️️️
М. Йенсен
71'
67'
Замена
Ш. Куяте
️️️️
Б. Джонсон
Замена
Й. Висса
️️️️
Р. Генри
60'
Замена
Д. Да Силва
️️️️
М. Дамсгор
60'
56'
Желтая карточка
А. Айю
54'
Замена
А. Айю
️️️️
Т. Авонийи
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Данило
34'
Желтая карточка
А. Фелипе
Желтая карточка
Р. Генри
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
7
Кевин Шаде
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Ноттингем Форест
1
Кейлор Навас
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
8
Данило
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Брентфорд
13
Мэттью Кокс
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
26
Шандон Баптист
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
7
Саман Годдос
АП
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
24
Андре Айю
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Ремо Фройлер
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Райя
3
Генри
2
Пайннок
15
Ми
2
Хики
27
Янельт
8
Йенсен
24
Дамсгор
19
Мбемо
7
Шаде
17
Тони
3-4-1-1-1
1
Навас
6
Уорролл
18
Фелипе
19
Ниахате
92
Орье
23
Мангала
8
Данило
6
Лоди
10
Гиббс-Уайт
22
Джонсон
14
Авонийи
8
Йенсен
26
Баптист
26
Баптист
8
Йенсен
27
Янельт
16
Ониика
16
Ониика
27
Янельт
24
Дамсгор
10
Да Силва
10
Да Силва
24
Дамсгор
7
Шаде
7
Годдос
7
Годдос
7
Шаде
3
Генри
9
Висса
9
Висса
3
Генри
22
Джонсон
8
Куяте
8
Куяте
22
Джонсон
23
Мангала
22
Йетс
22
Йетс
23
Мангала
14
Авонийи
24
Айю
24
Айю
14
Авонийи
Остались в запасе
Брентфорд
Ноттингем Форест
13
Мэттью Кокс
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
Главный тренер
Томас Франк
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
19
Ремо Фройлер
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
13
Мэттью Кокс
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
19
Ремо Фройлер
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Брентфорд - Ноттингем Форест
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Гриффин Парк
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