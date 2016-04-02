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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Брентфорд
Ноттингем Форест - Брентфорд: обзор матча 02 апреля 2016
Ноттингем Форест
02.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
0 : 3
Завершен
Брентфорд
49'
Л. Вибе
65'
Н. Йеннарис
87'
С. Каньос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Брентфорд
87'
ГОЛ! 0:3!
С. Каньос
Пас отдал
Л. Вибе
86'
Замена
Д. Кларк
️️️️
М. Колен
86'
Желтая карточка
Х. Дин
Вторая желтая
Э. Личай
77'
Желтая карточка
Э. Личай
72'
70'
Замена
С. Каньос
️️️️
С. Саундерс
Желтая карточка
Х. Лэнсбери
66'
65'
ГОЛ! 0:2!
Н. Йеннарис
Замена
К. Бурк
️️️️
Ф. Македа
64'
Желтая карточка
М. Миллс
61'
60'
Желтая карточка
Й. Барбе
59'
Желтая карточка
А. Джадж
Замена
Х. Лэнсбери
️️️️
Р. Мендес
55'
49'
ГОЛ! 0:1!
Л. Вибе
Пас отдал
А. Джадж
44'
Замена
Л. Вибе
️️️️
Л. Родригес
Замена
К. Уилсон
️️️️
М. Мансьенн
25'
21'
Желтая карточка
А. МакКормак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
24
Дорус Де Врис
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
8
Дэвид Воган
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
8
Крис Коэн
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Брентфорд
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
7
Сэм Саундерс
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
4
Алан МакКормак
ЦП
20
Леандро Родригес
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
14
Крис Бурк
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
26
Лассе Вибе
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
4-4-2
24
Де Врис
5
Йокич
28
Мансьенн
5
Миллс
2
Личай
23
Осборн
20
Гарднер
8
Коэн
8
Воган
20
Мендес
9
Македа
3-5-2
27
Баттон
6
Дин
2
Колен
21
Бидуэлл
7
Саундерс
31
Джадж
18
Вудс
4
МакКормак
23
Йеннарис
5
Барбе
20
Родригес
28
Мансьенн
6
Уилсон
6
Уилсон
28
Мансьенн
9
Македа
14
Бурк
14
Бурк
9
Македа
20
Мендес
23
Лэнсбери
23
Лэнсбери
20
Мендес
7
Саундерс
7
Каньос
7
Каньос
7
Саундерс
20
Родригес
26
Вибе
26
Вибе
20
Родригес
2
Колен
36
Кларк
36
Кларк
2
Колен
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Брентфорд
20
Декстер Блэксток
ЦФ
25
Димитар Евтимов
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
Главный тренер
Дуги Фридмэн
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
20
Декстер Блэксток
ЦФ
25
Димитар Евтимов
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
Остались в запасе
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Ноттингем Форест - Брентфорд
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Сити Граунд
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