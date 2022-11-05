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Ноттингем Форест - Брентфорд
Ноттингем Форест - Брентфорд: обзор матча 05 ноября 2022
Ноттингем Форест
05.11.2022, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Брентфорд
20'
М. Гиббс-Уайт
90+6'
Занка (АГ)
45+3'
Б. Мбемо (П)
75'
Й. Висса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Брентфорд
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Занка
90'
+6
Замена
С. Сарридж
️️️️
С. Кук
90'
86'
Замена
С. Годдос
️️️️
М. Йенсен
81'
Замена
С. Каньос
️️️️
Д. Да Силва
81'
Замена
Занка
️️️️
Б. Мбемо
Замена
Д. Лингард
️️️️
Р. Фройлер
79'
Замена
Т. Авонийи
️️️️
Э. Деннис
79'
75'
ГОЛ! 1:2!
Й. Висса
Пас отдал
М. Йенсен
70'
Желтая карточка
Б. Мбемо
Замена
Л. О'Брайен
️️️️
Ш. Куяте
66'
60'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
К. Льюис-Поттер
46'
Замена
Ф. Ониика
️️️️
В. Янельт
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Мбемо
Желтая карточка
Д. Хендерсон
45'
+1
Желтая карточка
Р. Йетс
35'
31'
Желтая карточка
В. Янельт
ГОЛ! 1:0!
М. Гиббс-Уайт
Пас отдал
Э. Деннис
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
1
Дин Хендерсон
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Брентфорд
13
Мэттью Кокс
ВР
25
Занка
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Хендерсон
92
Орье
27
Кук
26
Маккена
3
Уильямс
8
Куяте
22
Йетс
19
Фройлер
10
Гиббс-Уайт
22
Джонсон
17
Деннис
4-1-2-3
1
Райя
2
Расмуссен
15
Ми
2
Пайннок
3
Генри
27
Янельт
8
Йенсен
10
Да Силва
19
Мбемо
23
Льюис-Поттер
9
Висса
8
Куяте
27
О'Брайен
27
О'Брайен
8
Куяте
19
Фройлер
77
Лингард
77
Лингард
19
Фройлер
17
Деннис
14
Авонийи
14
Авонийи
17
Деннис
27
Кук
9
Сарридж
9
Сарридж
27
Кук
19
Мбемо
25
Занка
25
Занка
19
Мбемо
27
Янельт
16
Ониика
16
Ониика
27
Янельт
8
Йенсен
7
Годдос
7
Годдос
8
Йенсен
23
Льюис-Поттер
24
Дамсгор
24
Дамсгор
23
Льюис-Поттер
10
Да Силва
7
Каньос
7
Каньос
10
Да Силва
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Брентфорд
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
23
Орель Мангала
ОП
Главный тренер
Стив Купер
13
Мэттью Кокс
ВР
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
23
Орель Мангала
ОП
Остались в запасе
13
Мэттью Кокс
ВР
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Ноттингем Форест - Брентфорд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
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